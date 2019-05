Szeged múltja a Fekete házban

A város idén ünnepli a szabad királyi városi rang visszaszerzésének 300. évfordulóját. A kapcsolódó rendezvénysorozat részeként két új tárlatot rendeztek be a Móra Ferenc Múzeum munkatársai. A Klauzál téri torta formájú interaktív élménytár mellett a Fekete házban egy hagyományosabb, tárgyakra épülő kiállítást hoztak létre, amely 300 évnél messzebbre tekint vissza. A látogató múltbeli barangolása során képet kaphat arról, hogyan is jött létre, hogyan nyerte el mai arcát a nyüzsgő Tisza-parti város. A kiállításon találkozhatunk ikonikus jelentőségű tárgyakkal: a szabad városi rangot megadó privilégiumlevéllel, a Dózsa-kereszttel, a doberdói fával, vagy éppen egy „Sztálin-fejes" Kossuth-címerrel. Megjelennek a tárlaton híres-hírhedt történelmi események, mint például a boszorkányperek, de az érdeklődők megismerhetik Szent-Györgyi Albert szegedi tevékenységét vagy a nagy árvíz pusztításának pillanatait és következményeit is. A tárlat az év végéig tekinthető meg.