Szegeden hallhatja először élőben a Prodigy új albumát a magyar közönség

A hazai közönség a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN) hallhatja először élőben a Prodigy legújabb albumának dalait - tájékoztatták a fesztivál szervezői az MTI-t.



A közlemény szerint a Prodigy-t a magyar közönség már jól ismeri, a No Tourists című, tavaly év végén napvilágot látott stúdióalbum dalait az együttes az Újszegedi Partfürdőn mutatja be Magyarországon.



Az új lemez hozza a megszokott Prodigy zenei világot, de felkerültek rá kísérletezőbb dalok is.



A legnagyobb múltú, 1968-ban indult hazai könnyűzenei fesztivál külföldi sztárjai között lesz a Clean Bandit és Alvaro Soler is. A magyar előadók közül fellép például Majka, a Cloud9+, valamint a The Biebers is.