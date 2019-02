Szegedről indult turnéra az Omega

A Tűzvihar címet viselő turnét a csapat második, Tízezer lépés című albumának egyik nagy slágere után – amelyet Molnár Elefánt György gitáros jegyez – keresztelték el.Mielőtt majdnem percre pontosan este hétkor elkezdődött volna a koncert, az egyik szervező lépett színpadra és elmondta, délelőtt derült ki, hogy sajnálatos módon a Sportcsarnok tűzvédelmi szabályzata miatt néhány pirotechnikai elemet nélkülöznie kell a szegedi közönségnek.A zenekar tagjai Az Imigyen szóla Zarathustra (Also sprach Zarathustra) Richard Strauss német zeneszerző op. 30-as szimfonikus költeményének bevezetésére vonultak be a színpadra majd a Babylon című számukkal kezdtek. A lelátók megteltek a küzdőtér felét foglalták el a lelkes rajongók, akik inkább az idősebb korosztály tagjai közül kerültek ki, de voltak olyan fiatalok is, akik kisgyerekkel érkeztek az Omega koncertre.