Több hónapot csúszik az építés, tavaszra készül el a pusztaszeri templom

Az épülő pusztaszeri Szentháromság-templom kapavágási ünnepségét már májusban megtartották, és a leendő bejárathoz is letették nyár végén az első téglákat. Az alapok is készen álltak már eddigre, azonban kiderült, csúszik a decemberi átadó, amit több egymásra ható körülmény eredményezett. A kivitelezést végző T-Complex ING Kft. munkatársától megtudtuk, az alvállalkozókkal akadtak problémák, egy váltást követően sikerült a célegyenesbe fordulniuk.– Jelenleg a tartószerkezet betonozása, falazása tart, ezután a tetőszerkezet készítése lesz a következő nagy kivitelezési feladat. A fedési anyag előpatinásított felülete az esztétikai élmény mellé hosszú távú minőségi fedést jelent. Emellett az oltártérben kialakítandó körablak egy gyönyörű látványeleme lesz a templomnak.Az egyedi homlokzati nyílászárókat és a beltéri ajtókat egy helyi vállalkozó készíti a tervezővel történő folyamatos egyeztetés alapján. A külső terek összefogása parkolóval, biciklitárolóval, kültéri miséző lehetőséggel, fák ültetésével, füvesítéssel lesz egységes szerkezetű. A belső és külső térben az akadálymentes használat is biztosítva lesz. A tervek szerint áprilisban átadható lesz a híveknek – tájékoztatta lapunkat Berta Zsuzsanna.A 20 méter magas tornyú épület a Dózsa György utca végén készül. A településen járva viszont többektől azt a reakciót kaptuk, hogy értetlenül állnak a helyszín kijelölése előtt. Megkérdeztük erről a polgármestert is.– Négy helyszínt jelöltünk ki a püspökség számára, ahová a templom épülhetett volna, az összes közül ennek volt a legminimálisabb negatív vonzata.Egyébként sem szerettük volna a zöld területeket megszüntetni a község központjában, illetve épületeket lebontani. Így 200 méterre lesz a centrumtól a templom. Régebben ez úgy történt, hogy a templomok épültek fel először és azok köré a falu, nálunk épp a fordítottja történik, valószínűleg ez váltja ki a nemtetszést – magyarázza Máté Gábor.Régi álma válik valóra a pusztaszeri katolikus híveknek 122 millió forintból. A 64 férőhelyes templomban 20 fő befogadására alkalmas hittantermet is kialakítanak, továbbá a karzatról a 20 méter magas templomtoronyba is fel lehet majd jutni. Emellett infrafűtése lesz a templomnak, az ehhez és a térvilágításhoz szükséges energiát pedig napelemekkel biztosítják.