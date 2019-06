Újra zenétől lesz hangos Szeged: rock dübörög a Szikin és a belvárosban is

Tavaly hatalmas sikert aratott a SzegedRocks. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

A tavalyi Dóm téri országos és nemzetközi siker után zenésztábort szervez a CityRocks Hungary Szegeden a hét végén.Mi is többször írtunk róla, hogy tavaly tavasszal csaknem 400 amatőr és profi zenész játszott el együtt négy ismert számot. Az örömzenélés óriási sikert aratott, még Billy Idol – az ő egyik száma is a repertoáron volt – is megosztotta közösségi oldalán a flashmobról készült videót.Ezért a szervezők úgy döntöttek, tovább dübörög a rock: minden évben más városban mutatkoznak be. Idén Kecskeméten, ahol már nem 4, hanem 12 dalt játszanak el együtt. De Szegedtől sem szakadnak el, így a tervek szerint minden évben megrendezik a SzegedRocks tábort Sziksósfürdőn.– Június 21–23. között rendezzük meg a tábort, a három napra közel 100 zenész jelentkezett, akik a Szikin már a KecskemétRocks programját gyakorolják. A gitárosok, dobosok, basszusgitárosok külön-külön szekcióban zenei oktatóval tanulják a számokat – tudtuk meg Révész Zsolt fő szervezőtől. Hozzátette, mindez nyilvános, tehát akik a hétvégén a Szikire készülnek, rockzenei aláfestést kapnak.A tábor péntek délután kezdődik rockkoncertekkel, minden este 3-3 magyar banda lép fel. Szombat délelőtt próbálnak, délután a belvárosban 14–16 óra között „gerillakoncertekre" számíthatnak a szegediek. A zenészek egy kamion platóján játszanak, amely a város több pontján megáll majd. Az esti koncertek után hajnalig tartó szalonnasütést és közös zenélést terveznek.– A tábor lényege az összetartozás és a készülődés a kecskeméti flashmobra. Arra már többen jelentkeztek, mint amennyien Szegeden voltak tavaly – részletezte. Lehet még jelentkezni a táborba, ám szabad faházas szálláshely már nincs, csak sátorhely.