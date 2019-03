Újszegedi vasútállomás: nem a MÁV kezeli a volt Galyatető területét, és küzdenek a szemetelőkkel

Szemét és kiégett resti fogadja az utast, aki az újszegedi vasútállomáson szállna fel a vonatra - írtuk két napja, az ott uralkodó állapotokról fotógalériát is készítettünk. Feltettük kérdéseinket a Magyar Államvasutak Kommunikációs Igazgatóságának: az egész terület a MÁV kezelésében van-e, beleértve az egykori restit is, ami az állomásépület mellett működött? Mennyire rendszeres itt a takarítás, illetve várható-e takarítás a közeljövőben?



A korábbi „Galyatető" nevű vendéglátóipari egység épülete nem áll a MÁV Zrt. vagyonkezelésében, tudtuk meg a válaszból. Az ingatlan magántulajdonban van, ezért az ingatlan állagáról és hasznosításáról a MÁV-nak nincsenek információi.



Az állomás takarítására szerződött partnerünk az állomás utasforgalmi felületeinek tisztán tartásáért felelős, az étterem környékének tisztán tartása nem a vasúttársaság feladata. A vasútállomás vasúti kezelésben álló épületén 2019. második felében homlokzati karbantartásokat végzünk

- tájékoztatta portálunkat a vasúttársaság. Mint megírtuk, a peron tisztasága ellen nem is lehet kifogás.

Ami pedig a szemétkupacokat illeti - nos, itt is ugyanaz a helyzet, mint ami a város eldugottabb területein. Már sokszor foglalkoztunk vele, hogy az emberek minden elhagyatottabbnak ítélt részt illegális hulladéklerakónak néznek. Megírtuk: egyre több szemetet raknak le Szegeden szabálytalanul, tavaly Hódmezővásárhelyen is eljárás indult egy férfi ellen, aki újságban is hirdette illegális hulladéklerakási "szolgáltatását". A MÁV április 30-áig elszállítja a felgyűlt hulladékot - a bejelentést követően tudnak intézkedni, és minden esetben megteszik a szükséges lépéseket a terület megtisztítására.



A MÁV folyamatosan küzd az illegális hulladékelhagyás ellen - derült ki a vasúttársaság válaszából, de arra is felhívják a figyelmet, hogy az illegális hulladék visszaszorítása terén látványos eredményt elérni csak tudatosabb lakóközösségek, tudatosabb társadalom közreműködésével lehet. Ezt olvasóink is tapasztalhatják, hiszen sokszor előfordul, hogy ahonnan elszállítják a szemetet, ott az már másnap megjelenik újra.

A vasúti területek megtisztítása és tisztán tartása a vasúttársaság fontos feladata. Ez azonban csak akkor járhat tartós eredménnyel, ha az elvégzett munkát értékelő és a tisztaságot megbecsülő lakóközösségek is együttműködnek a környezet megóvásában - így fogalmazott a Kommunikációs Igazgatóság. A témáról bővebben a MÁV ma kiadott közleményében olvashatnak, amelyben döbbenetes számot találtunk: tavaly a vasúti területekről országszerte 1090 tonna lakossági hulladékhalmot vitetett el a vasúttársaság.

Megtudtuk, hogy MÁV egy megkötött keretszerződés keretében és azon kívül, egyedileg is gondoskodik az elhagyott hulladékhalmok felszámolásáról. Mindemellett további kezdeményezésekben is részt vesz.



Nyolcadik alkalommal rendezik meg a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót március 18-24. között, ami ebben az évben a Fenntarthatósági Témahét köré szerveződik. A MÁV-csoport most is nagy létszámmal vesz részt a programban, 1035 alkalmazottja az egész országban összesen 82 helyszínen gyűjti az elhagyott hulladékot. A Szegedi Területi Igazgatóság összesen 104 önkéntessel 7 helyszínre vonul ki a héten.

Felmerül: mi lesz a sorsa az épületnek, miután megépül a déli híd Szegeden, és a vadonatúj állomás? Elküldjük kérdéseinket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt-nek is - amint megkapjuk a választ, frissítjük cikkünket.