Üres parkolók, magas bérleti díjak: végét járja a szegedi Cserepes sori piac

Három évvel ezelőtt 4100 forintra emelte a Cserepes sori piac vezetősége a négyzetméterenkénti bérleti díjat, ami mellett szinte eltörpülnek a belvárosi üzletek 4500 forintos árai. Ráadásul azok komfortos helyiségek, ez pedig csak egy szimpla terület. Az emelés óta csaknem hatvan árus hagyta ott a piacot, hiszen a pénzükért cserébe még a havat sem takarítják el, a szemétszedésről már nem is beszélve – panaszolja lapunknak egy neve elhallgatását kérő férfi, aki már több mint tíz éve árusított a Cserepes sorin, majd tartozásra hivatkozva megvonta tőlük a bérleti jogot az igazgató.Olvasónk azt mondja, korábban kértek részletfizetési kérelmet, ebben nem volt partner az igazgató, ráadásul az évekkel ezelőtt félmillió forintért eladott pavilonjukat sem fizette még ki az üzemeltető. A többi kereskedő is magas bérleti költségekre panaszkodik, az egyik újságárus szerint nagyon sokba kerül ott árusítani, ráadásul egyre gyengébb a forgalom, ez még inkább elkeserítő számukra. Elmondása szerint leginkább szombaton van látogatottság, de a város részéről semmi törekvés nincs arra, hogy idecsábítsanak eladókat.Üveges Lajos Andrásné harminc éve árusít a Cserepes sorin, szerinte sem tesz semmit a vezetőség a fejlődésért, ráadásul arra sem hajlandóak, hogy évente egyszer tájékoztassák a kereskedőket a piac helyzetéről. Azt mondja, nem sok időt jósol már a piacnak, hiszen veszteséges az önkormányzatnak. Hozzátette, már olyat is hallottak, hogy lakóparkot szeretnének építeni a területre.A Cserepes sori Piac Kft. vezetője, Rácz Attila lapunk kérdésére elmondta, 2016-ban készítették el az új, a törvényeknek megfelelő Piaci Rendtartást, ezzel megszüntetve a visszaélésre lehetőséget adó díjszabást.– Helyette egy átlátható, a bérlő által használt területen alapulót vezettünk be. Ez a rendszer 2017 óta változatlan, nem tervezünk emelést, annak ellenére, hogy cégünk terhei minden évben nőnek, főleg a kötelező minimálbér-emelésből adódóan. Az árusok számának csökkenése egyrészt visszavezethető a multik térnyerésére, másrészt a vásárlói szokások átalakulására. A lakossági vásárlások nagy része a plázákban zajlik, mert itt a termékek kínálata sokkal szélesebb. Ott reggeltől késő estig tudnak vásárolni, míg a piac jellemzően 8 és 12 óra között üzemel. Az előző igazgató és én is megpróbáltam változtatni a nyitvatartáson, de az eladók túlnyomó többsége elzárkózott ettől – magyarázta Rácz Attila.