Vad, misztikus és disszonáns - Juronics Tamás új koreográfiáját táncolta a Szegedi Kortárs Balett

Elmaradt előadások



A szombati és a vasárnapi Credo-előadást váratlan betegség miatt elhalasztani kényszerült a társulat. A pótlásról hamarosan tájékoztatják a József Attila- és az Erkel Ferenc 2.-bérletes közönséget. A keddi előadást egyelőre nem mondták le.

Kifogyhatatlan indulatoktól fűtött, megnyugvásra vágyó, különböző idősíkokon mozgó érzelmi kavalkád – ez a Credo. Akadnak traumák, amelyek generációkon át ott lappanganak, s bárhogy is szövik a párkák – Bocsi Petra Nier Janka és Bacsó Gabriella – az élet fonalát, nem lehet szabadulni tőlük egykönnyen. Juronics Tamás koreográfiájában ezekkel próbál szembenézni, felülemelkedni, vegyes érzelmi vihart tárva a nézők elé 70 percen keresztül. Vegyes impulzusokat válthat ki a közönségből a felkavaró darab, hiszen számos érzékeny szituációt vázol fel. Négy generáción láthatjuk egy család sorsát, olykor párhuzamos történetmeséléssel. Minden generáció más, igaz, a sarkalatos pontok megmaradnak, akárcsak a lágy zongoraszó, Bach és Frédéric Chopin művei, amelyek végigkísérnek a darabon, amelyen a fiatal magyar zeneszerző, Födő Sándor munkájának nyoma is ott van.A jelmezek – Bianca Imelda Jeremias kezeinek munkái – remekül útbaigazítanak, szolidan köszön vissza az 1920-as évek eleganciája, a 40-es, majd a 70-es évek lezsersége, majd jelen korunk letisztult mivoltában, megbolygatva a kronologikus szálakat. Erőteljes képi világgal operál a produkció. Tóth Kázmér ajtóktól túltengő díszlete remek lehetőségeknek adott teret. A produkció kiváló példája annak, mennyit is számít a jó megvilágítás, mennyire drámaivá tehet egy szituációt akár egy ide-oda lengedező csillár, amelyért Szigyártó Szandra felelt. Párjával, Vincze Lotárral maguk voltak a vadság és a szenvedély megtestesítői. A hit kérdése végig ott lebeg a deszkák fölött, majd Damoklész kardjaként csap le Arvo Pärt észt zeneszerző 16 perces fenséges végszava. Egy zsigeri, mitikus szintre emeli az addig látottakat. A viharszerű, disszonáns, mégis tökéletes befejezés felkavar mindent Aradi Zsolttal és Kovács Enikővel, mire leereszkedik a függöny. Czár Gergely és Takács Zsófia párosa most is lenyűgöző, ezúttal Kiss Róberttel kiegészülve. Külön táncnyelvet beszél a német katona mozgásvilága, mint a férjé. Ég és föld a kettő, noha az egész darab a szélsőségek bőségében lubickol. Szintén teljesen más Wéninger Dalma Claudia Elvetico és Hegedűs Tamás triásza. Végül persze az összes generáció hibáiból tanulni kell, szembenézi a traumákkal, hogy könnyebb legyen a jövő. Amihez hit is kell.