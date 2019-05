Zöld jövőről beszélt az LMP Szegeden

Zöldre át Európa! címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést a Lehet Más a Politika (LMP) hétfőn az IH Rendezvényközpontban, ahol a párt zöld jövője mellett más közéleti témákról is szó esett. Demeter Márta, az LMP társelnöke, akit Fehér Attila, az LMP Csongrád megyei elnöke mutatott be, azt mondta, fontos tétje van az európai parlamenti választásnak, mert a magyar kormány ahelyett, hogy az emberek érdekeit nézné, kijátssza az uniós pénzek feletti ellenőrzést.



– Erre jó példa Hódmezővásárhely és az Elios. Csak ezek a célok lebegnek a kormány szeme előtt, nem a valós nemzeti érdekek. Nem a tőke, hanem az emberek Európáját kell építeni. Európai béreket szeretnénk elérni Magyarországon is – fogalmazott a párt társelnöke, aki arról is beszélt, hogy a magyar kormánynak nincs migrációs politikája.