5 napon át minden a palacsintáról szól Derekegyházon

Több mint három napon keresztül folyamatosan sütik a palacsintát. ARCHÍV FOTÓ: KOVÁCS ERIKA

A településre érkezőket Nagymágocs felől Törpilla, Szentes felől Okoska fogadja. A falu központjában pedig jól megfér Törpapa Hókuszpókkal és Sziamiauval. Derekegyházon már gőzerővel készülnek az ötnapos palacsintafesztiválra.– Ez már a 13. palacsintafesztiválunk, illetve a 23. falunapunk – mondta el lapunk kérdésére Szabó István polgármester.– Szerdán 16 órakor kezdünk, a palacsintát ettől az időponttól szombaton éjfélig folyamatosan sütjük. A programok viszont vasárnap kora délutánig tartanak. A palacsintasütés mindig nagy buli, jókedvű baráti társaságok vállalják a sütést. Idén is jönnek a Szentesi járás minden településéről, de a Békés megyei Nagyszénásról, sőt a határon túli Bácsföldvárról és Zetelakáról is – részletezte.Szabó István elmondta, az hogy lesznek-e újdonságok, akár a palacsintatésztában, vagy a töltelékben, csak a hely­­színen derül ki. Annyi bi­­zonyos, a sütők nagyon ké­szülnek. A palacsinta természe­tesen idén is ingyenes lesz. Éj­­szakánként is sütik majd a finomságot, amit a támogatók a dolgozóiknak visznek el hajnalonként. Egy adományládát is kihelyeznek, a bevételt a helyi bölcsődések, óvodások és iskolások javára ajánlják fel, illetve szeretnének félretenni az összegből a templom órájára is.A fesztivál másik elmaradhatatlan eleme a palacsintatánc, amit időről időre eljárnak a rendezvény látogatói. Megéri csatlakozni, mert a táncolók között idén is egy görögországi utat és más ajándékokat sorsolnak ki.Mindennap színes progra­mok várnak a látogatókra. Szerdán 20 órától az Abba Sisters lesz a sztárvendég, csütörtökön a ManGoRise, pénteken a Palmetta, szombaton pedig a Seres Brothers után 21 órától Pál Dénes lép színpadra. A koncert után este 10 órától tűzijáték is lesz.