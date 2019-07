Hajdú Ferenc lett Árpádhalom díszpolgára - Fotók

A rendezvényen köszöntötték a legidősebb és a legfiatalabb polgárokat. A falu legidősebb lakosa a 97 esztendős Nagy Károly, aki feleségével indén ünnepli 73. házassági évfordulóját.A legfiatalabb árpádhalmiak pedig Tóth Jázmin és Márton Marcell. Árpádhalom évek óta 50 ezer forinttal segíti a babák életkezdését, aminek felét babakötvénybe fizetik be, 25 ezer forintot pedig a szülőknek adnak át.Árpádhalomért Emléklapot Gabnai Józsefné, Kálmán Zsuzsanna és Szenti József vehetett át Szarka Attila polgármestertől.A jó tanuló, illetve sportban jeleskedő gyerekek, Farkas Bence, Nagy Flóra, Nagy Emma, Hajdú Ferenc Márk, Farkas Botond, Szabó Réka pedig könyvjutalomban részesültek.Árpádhalomért Emlékéremmel tüntették ki Vinczéné Nagy Rozáliát, aki nyugdíjba vonulásáig, 46 évig dolgozott Árpádhalom kulturális életéért.Árpádhalom díszpolgárává pedig Hajdú Ferencet választotta a képviselő-testület. Hajdú Ferenc 1973-tól, mezőgazdasági gépész-üzemmérnöki diplomája kézhezvételétől az Árpádhalmi Árpád Mezőgazdasági Szövetkezetnél dolgozott. Először gépészeti műszakvezető, majd ágazatvezető lett. Ebben a munkakörben dolgozott több mint 20 évig. 1997-ben pedig megválasztották a szövetkezet elnökének. A szövetkezet átalakulásáig töltötte be pozícióját, majd az 1999-ben alapított Zoltántér Kft. ügyvezetője lett, a feladatot napjainkban is ellátja.- Munkáját mindig tisztességgel, lelkiismerettel végezte. Gyakorlatilag egész életében egy munkahelyen dolgozott. Munka mellett a település életében is aktívan részt vett. A rendszerváltozás előtt több évig társadalmi megbízatású tanácselnök volt, majd a rendszerváltozás után képviselőként segítette az önkormányzat munkáját. Anyagilag is támogatta a helyi rendezvényeket – hangzott el a méltatásában.