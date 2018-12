Parkolókat építettek Nagymágocs több pontján

– Volt, ahol csak a fű volt, máshol pedig zúzottkő. Egyik sem volt jó megoldás. Szerettünk volna kulturált parkolókat kialakítani – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.



– Önkormányzatunk a közmunkaprogram keretében építette meg az összességében mintegy 1200 négyzetméter felületű parkolót. Most már jöhet eső, sár, szilárd parkolókban tehetik le járművüket az autósok a sportpályánál, a játszótérnél, a piacnál, a Coop boltnál és a 200 millió forintból éppen most megújuló óvodánál is. Itt egyébként kisebb dugó szokott kialakulni, ha a szülők hozzák-viszik a gyermekeiket – tette hozzá.



A támogatáson felül az önkormányzat mintegy 2 millió forintot fordított önerőből a fejélesztésre, ez magában foglalja a parkolók, illetve a Coop boltnál lévő gyalogosátkelő terveztetését is. Tavasszal a parkolók környezetében virágosítanak is.