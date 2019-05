Új patikát épített a gyógyszerész Fábiánsebestyénen, mert a régit nem újították fel

Május 20-án nyitott az új patika Fábiánsebestyénben. Fotó: Kovács Erika

– A régi patika épületében legalább 60 éves az elektromos vezeték. A villamosmérnök, aki a biztonságtechnikai vizsgálatot végzi, azt mondta, életveszélyes. A felújításra november 30-ig szabott határidőt a hatóság. A levelemre, amelyet tavaly a probléma kapcsán írtam az önkormányzatnak, két hónap után kaptam egy egymondatos választ, hogy a felújítás elhalasztva – mondta a patika tulajdonosa, Varga-Dudás Margit.– 1996-tól béreltem a patikát. Körülbelül 12 éve minden évben elhangzott, hogy a felújítás fontos feladat, de soha nem történt semmi. A gyógyszerészeknek ellátási kötelezettségük van, tehát nekem el kell látnom a falut gyógyszerrel. Mivel az önkormányzat nem újította fel és nem is adta el a patika épületét, más megoldást kellett keresnem. Végül augusztus végén úgy döntöttünk a családdal, hogy a település központjában másfél éve üresen álló régi takarékszövetkezeti épületet megvesszük. Rossz állapotban volt, hitelt is kellett felvennem. A tervek elkészítése után az építkezés december elején kezdődött. A régi részt felújítottuk és kibővítettük. Közben a patika az önkormányzati épületben november 30-a után is működött.A patika a múlt héten három napig zárva volt. Ez idő alatt költöztek át az új épületbe. A takarításban két helyi civil szervezet tagjai is segítettek a gyógyszerésznek. Az új patika május 20-án nyitott.Kós Györgytől, Fábiánsebestyén polgármesterétől megtudtuk, a képviselő-testület dönt majd arról, hogy mi lesz a régi patika sorsa, de még nem tárgyaltak a kérdésről.