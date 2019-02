Brit Awards 2019: a The 1975 és Calvin Harris lett a díjátadó nagy győztese

Két-két trófeával a The 1975 pop-rock banda és Calvin Harris lett a Brit Awards nagy győztese a szerdán Londonban megrendezett díjátadó gálán.A The 1975 az estén megkapta a legjobb brit együttes díját, és A Brief Inquiry Into Online Relationships című lemezükkel ők nyerték el a legjobb brit album díját is.Harrist, aki olyan neves előadókkal dolgozott, mint Rihanna és Sam Smith, először díjazták a brit lemezipar díjátadóján. A skót DJ a produceri díjat és a legjobb brit kislemez díját is elnyerte a One Kiss című számért, amelyet Dua Lipa énekesnővel készített.Az amerikai énekes-dalszerző Pink, akinek előadásával a gála zárult, a zenéhez való rendkívüli hozzájárulásért járó életműdíjat vehette át, amelyet korábban csak brit művész nyert el. A Raise Your Glass és a Just Like a Pill énekese köszönőbeszédében elmondta: nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy abban a kategóriában lett díjazott, mint David Bowie, a Beatles, Elton John vagy Paul McCartney. "Ez egyszerűen felfoghatatlan számomra" - hangsúlyozta.A legjobb női szóló előadó díját Jorja Smith vehette át, George Ezra pedig, akinek Shotgun című száma a nyár slágere volt, a legjobb brit férfi szólóénekes trófeáját vihette haza.Az év legjobb brit zenés videója díjat a Little Mix lánybanda kapta Woman Like Me című, Nicki Minaj rapperrel közös számáért. Tom Walker a Leave a Light On című dallal lett díjazott a legáttörőbb brit előadás kategóriában.A londoni O2 arénában megrendezett gálát Hugh Jackman hollywoodi sztár nyitotta meg A legnagyobb showman című filmjének főcímdalával.A nemzetközi kategóriákban Ariana Grande és a kanadai rapper, Drake kapta a legjobb szóló női és férfi előadó díját. A legjobb nemzetközi együttes pedig a Beyonce és Jay-Z alkotta The Carters lett.A Brit Awards díjkategóriáiban idén több nő szerepelt, mint férfi, amire ezt megelőzően csak egyetlen alkalommal volt példa a díj négy évtizedes történetében. A brit zenei díjat korábban az a kritika érte, hogy nem tükrözi a brit zenei élet sokszínűségét.A legtöbb díjkategória győzteséről a brit zeneipar tagjainak szavazása döntött, néhány kategóriában azonban, köztük az év videoklipje mezőnyben a közönség szavazhatott.