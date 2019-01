Bud Spencer nem csak a filmvásznon volt hős - Több ember is neki köszönheti az életét

Király Levente 2016-ban Bud Spencerrel tölthetett egy teljes napot, a legenda történeteiből született a Piedone nyomában című film, ami február végétől látható a mozikban. Kép forrása: borsonline.hu

Régen még a tengerben rendezték az úszó- és vízilabda-bajnokságokat, és az egyik versenyt a salernói partoknál tartották meg, ahol a nézőtér egy, a tenger fölé nyúló sziklára eszkábált kis faépítmény volt. Ez a tribün a mérkőzés közben belezuhant a tengerbe. Apám, aki épp azon a meccsen játszott, azonnal a vízbe esett emberek segítségére sietett. A végén már fájt a karja, ami nem is volt csoda, mert vagy tíz em­bert mentett ki a vízből

Király Le­ven­te, a film rendezője és forgató­könyv­írója nemcsak a 2016 jú­niusában elhunyt legendával tölthetett el egy teljes napot, hanem Bud Spen­cer lányával, Cristiana Pe­dersolival is beszélgethetett, aki az általában szerény édesapja hőstetteit sem felejtette el – írja a Bors A lány 18 éves volt, amikor édesapja az 1980-as irpiniai földrengés áldozatain segített, többek között úgy, hogy sa­ját légitársaságában pi­lótatársaival összeállva helikopterről ő is dobálta le a segélycsomagokat. Cristiana egy régebbi sztorit is felidézett, mely Bud Spencer félelmetes erejének bizonyítéka.– emlékezik meg a filmben édesapjáról Bud Spencer lánya, aki 2017 novemberében, a Corvin téri Bud Spencer-szobor avatásakor Bu­da­pesten is járt.Bud Spencer egész életében a jó oldalán harcolt a rossz ellen. A Piedone Afrikában című film forgatása alatt Egyiptomban az óriási szegénységet látva ennivalókat vásárolt az éhező gyerekeknek, de az UNICEF nagyköveteként rendszeresen támogatta a vakokat, és a látásromlás korai felismeréséért kampányolt – idézte fel a lap.