Díjmentes hívás és net Valentin nap alkalmából

A szolgáltató február 14. és 17. között a hívásoknak sem szab határt: minden aktív lakossági, hang alapú előfizetéssel rendelkező, havi díjas és feltöltőkártyás ügyfél díjmentesen telefonálhat.



A társaság azokra is gondolt, akik inkább az online térben ünnepelnének: három napig belföldön és az EU-ban felhasználható 90 GB extra adattal is meglepik az ügyfeleket – ez a My Vodafone applikációban található és az aktiválást követő három napig használható fel.