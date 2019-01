Dua Lipa egy vadonatúj felvétellel indítja az évet - Videó

Kicsit magamat látom benne, az erős jellemében és a közös hajviseletünkben is"

Elképesztően sikeres év után vadonatúj felvétellel indítja a 2019-es esztendőt az ámulatba ejtő Dua Lipa, aki idén két Grammy jelölést is kapott, a „Legjobb új eladó" és a „Legjobb dance felvétel" kategóriákban, Brit díjra pedig a „Az év kislemeze" nomináltjaként az „IDGAF" című dalával van esélye.A „Swan Song" a februárban megjelenő Alita: A harc angyala című filmhez készült, ami egy kemény fiatal lányról szól, akivel Dua könnyedén azonosul:– nyilatkozott az énekesnő. „Nagyon büszke vagyok arra, hogy része lehetek egy olyan filmnek, aminek a főszereplője egy vagány nő."Az alig 23 éves brit zseni – aki tavaly a Szigeten is fellépett, és végre élőben is belezúghattunk – 2015-ben adta ki első anyagát, 3 év alatt pedig a legtöbbet streamelt női előadó lett, debütáló nagylemezéből több mint 3 millió fogyott, single-jei pedig 32 millió példányban keltek el. Legfrissebb megjelenései, mint a népszerű k-pop együttessel készült „Kiss and Make Up" vagy a Silk Cityvel felvett „Electricity" több százmillió streamlejátszásnál tartanak a Spotify-on.