Ezek a legjobb természetes szúnyogriasztók

Leginkább alkonyat táján támadnak, éppen abban az időben, amikor végre enyhül a forróság, és szívesen üldögélne az ember egy kicsit a kertben, a teraszon vagy az erkélyen. Bár az üzletekben a számos bőrre fújható, kenhető riasztóspray és -krém mellett bőven akadnak a távol tartásukra ajánlott egyéb eszközök (pl. fáklyák, füstölők) is, érdemes kipróbálni a képen látható igen dekoratív és kifejezetten környezetbarát megoldást is. A nagyobbacska cserépbe ültetett, jól megválogatott növényközösség ugyanis nemcsak díszíti a környezetünket, de illatával a zümmögő hártyásszárnyúakat is elüldözi a közelünkből.Van olyan fajtája, amelynek fodros levelei érintésre citromillatot árasztanak. A növény felfelé törő, bokrosodó.Nálunk még kevésbé ismert a citronella vagy citromcirok névvel is illetett, a pázsitfűfélék családjába tartozó gyógy- és fűszernövény.Kevésbé hízelgő, de találó néven a büdöske is kiválóan alkalmas arra, hogy elhajtsa a környékről a szúnyogokat.Az árvacsalánfélék családjába tartozó fűszer- és gyógynövény. A cicák különösen kedvelik, ha vannak a családban, inkább hagyjuk ki, mert szeretnek belehemperegni.Közép-Amerikából származó, alacsony növésű, kékes vagy lilás bozontos virágokkal. Érdekessége, hogy magjait fűszerként is használhatjuk, a feketeborshoz hasonlóak.Ahogyan a muskátlik között, úgy a kakukkfűfélék családjában is akad citromillatú változat, amelyet különösen nem szeretnek a rovarok.Az ajánlott növényegyüttes napos helyen, rendszeres öntözés mellett fejlődik a legszebben. Félárnyékban a babér, a menta, a rozmaring és a körömvirág ültetésével érdemes inkább kísérletezni a szúnyogriasztók közül.Bevethetünk egyéb praktikákat is. Így például apró gézzsákba csomagolt, tört szegfűszeggel, kevés vízben elkevert vaníliaaromával, levendulaolaj párologtatásával szintén eredményt érhetünk el.