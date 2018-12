Fegyveres őrök vigyázzák Magyarország Szépét

A 2018-as év Magyarország Szépe, Szarvas Andrea november 9-e óta Kínában készül a Miss World december 8-i döntőjére és egy rövid kirándulás után Haikou városából a napokban visszatértek a világdöntő helyszínére, Sanyába.– Elkezdtük már a próbákat az élő showra, és rengeteg programon vettünk részt – kezdi a Borsnak Andi. – Miközben kirándultunk rizsföldön, dinóparkban, megtartották a Top Model Showt is, ahol mindegyik lány bemutatta tervezői ruháját.Magyarország legszebb lánya a lapnak elárulta azt is, mi okozza a számára a legnagyobb nehézséget a Távol-Keleten.– Talán a legnehezebb számomra, hogy nagyon kell figyelnem, mert minden beszélgetés, eligazitás angolul zajlik és ez a nap 24 órájában nagyon fárasztó. De ezzel sincs baj, mert mindent az elvárásaim szerint csinálok és ki tudom hozni a legjobbat magamból. És persze honvágyam is van, bár sokkal jobban bírom lelkileg, mint gondoltam, és az itt töltött idő minden percét élvezem! – meséli élményeit Andi, aki szerint a helyiek az összes versenyző lány csodájára járnak, és lépten-nyomon fotózzák, videózzák őket. Ugyanakkor fegyveres biztonsági őrök folyamatosan vigyáznak rájuk, nehogy valaki túlzásba essen.