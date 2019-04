Hamarosan érkezik a Follow The Flow debütáló albuma, erről érkezett ízelítő egy klip formájában

A fiúk nem pihennek. A turné mellett minden szabad pillanatukban első nagylemezükön dolgoznak.

A dal lényege, hogy teljesen mindegy, mennyit keresel, nagyon könnyű hamar felélni, és ez bizony ránk is igaz. Nekem ez az egyik kedvenc Follow The Flow dalom, az első olyan, amit dúr hangnemben írtunk."

Legyen szó rádiókról, digitális felületekről vagy YouTube rekordokról, a Follow The Flow nem ismer akadályt. Alig több mint egy éve léteznek jelenlegi formájukban, és már rögtön az első slágerükkel, a Nem tudja senkivel letarolták a hazai toplistákat, de az utána következő Maradok távol és az Anyám mondta is hasonló sikereket ért és ér el azóta is.Tavaly téli bemutatkozó koncertjükre az Akvárium Klub KisHalljába egy nap alatt elfogyott minden jegy, a tavaszi dupla NagyHallra pedig négy óra alatt kapkodták el a belépőket a rajongók a bejelentés napján. Emellett zajlik a csapat országos turnéja is, mely szintén sold out állomásokkal van tele.A Petőfi Zenei Díjas és MTV EMA nyertes zenekar szakmai élete egyik következő nagy mérföldkövére készül, hiszen a turné mellett minden szabad pillanatukban első nagylemezükön dolgoznak, amit május 30-án fognak bemutatni a Budapest Parkban.Természetesen a tracklistára felkerül az összes eddig megjelent slágerük: a Nem tudja senki, a Maradok távol, az Anyám mondta és az Érdekemberek, mellettük pedig számos vadonatúj dalt is rögzített a csapat. Ezek közül többet is bemutatnak a Parkbéli fellépésig, az első Gavallér pedig a hétvégén debütált egy különleges és kreatív montázstechnikával készült videó kíséretében.A klipben a srácok bejárják a vörös szőnyegtől kezdve a nagyvároson át a gettót is, miközben bármennyi is a pénzük, csak úgy csorog ki a kezükből.- mondta Fura Csé a Gavallérról.“Nagyon várjuk, hogy élőben is előadjuk a Parkban a további új dalunkkal együtt, történelmi pillanat lesz számunkra a május 30. Épp dolgozunk még két további videón, amit addig be is mutatunk majd a közönségnek, szóval érdemes figyelni az oldalunkat továbbra is!"