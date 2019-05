Hétperces vastapssal ünnepelték Taranino új filmjét Cannes-ban

Szeretem a mozit. Ti is szeretitek a mozit. Egy történetet fel kell fedezni. Izgatott vagyok, hogy Cannes-ban mutathatom be a Volt egyszer egy Hollywoodot a fesztivál közönségének. A színészek és a stáb keményen dolgoztak, hogy valami eredetit hozzanak létre és én csak annyit kérek, mindenki próbálja meg, hogy nem mond el semmi olyat előre, amely megakadályozhatja a jövőbeni nézőket abban, hogy ugyanazt az élményt éljék át a filmet nézve"

Lelkes fogadtatásban részesült Quentin Tarantino a Volt egyszer egy Hollywood című filmje, amelyet kedd este mutattak be a 72. cannes-i fesztivál hivatalos versenyprogramjában. Az idei válogatás leginkább várt alkotásának főszerepeit alakító világsztárok, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio és Margot Robbie a rendezővel együtt érkeztek és vonultak fel a fesztiválpalota vörös szőnyegén.a cannes-i Croisette-re. A hollywoodi világsztárokat reggel óta várták a rajongók a fesztiválpalotába vezető 24 fokú lépcső alján, s a színészek meg is hálálták a lelkesedést: hosszú perceken át szelfiztek a szerencsésebbekkel és autogramokat osztogattak, miközben az újságírók is már órákkal korábban sorban álltak, hogy bejuthassanak a film egyetlen sajtóvetítésére.Jóllehet a bemutatót követő hétperces vastaps nem kivételes a cannes-i gálavetítéseken, de viszonylag hosszúnak számít, és a háromezer fős premierközönség lelkes ünneplése még Brad Pitt szeméből is könnyeket csalt ki.A vetítés előtt Thierry Frémaux, a fesztivál művészeti igazgatója megismételte a rendező azon kérését a nézőkhöz, hogy ne mondják el azoknak előre a történetet, akik még nem látták az alkotást. Tarantino kérése mindenekelőtt a fesztiválra akkreditált újságírókhoz szól, miután a filmet világszerte csak augusztusban mutatják be.- írta Tarantino a Twitterren a filmbemutató előtt.A történet Los Angelesben játszódik 1969-ben, amely év a hippimozgalom idején Hollywood aranykorának végét jelentette Roman Polanski filmrendező terhes feleségének, Sharon Tate-nek és barátainak kegyetlen meggyilkolásával.A film főhősei egy képzeletbeli westernszínész, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) és barátja, a szintén képzeletbeli kaszkadőr dublőre, Cliff Booth (Brad Pitt), akiknek közvetlen szomszédságába költözik Hollywood két új sztárja, Roman Polanski és Sharon Tate (Margot Robbie).A filmnek egyik fontos szereplője az 1960-as évek Los Angelese, ahol Tarantino felnőtt és világhírű filmessé vált. Ebben a városban követi a film a depressziós és iszákos Rick filmjeinek forgatásait, Sharon Tate sétáit és a hidegvérű és nyugodt Cliff találkáit, aki futólag megismerkedik a hírhedt Charles Manson-hippiszektával is.A 35 mm-re forgatott 2 óra 40 perces egyszerre melankolikus és humorral teli, s a Tarantino-filmektől már megszokott módon erőszakba torkolló alkotás bemutatója előtt a film két főszereplője a vörös szőnyegen a rendezőt méltatta.DiCaprio szerint "Quentin az egyik utolsó, aki a mozi nagy hagyományát képviseli", míg Brad Pitt szerint a Volt egyszer egy Hollywood "szerelmes levél Hollywoodhoz, Los Angeleshez és a mozihoz".A vetítés végén Tarantino a cannes-i fesztiválról emlékezett meg, amely elindította filmes karrierjét és ahol 25 évvel ezelőtt a Ponyvaregény című filmjéért elnyerte az Arany Pálmát."Cannes megváltoztatta a életemet. A Kutyaszorítóban című filmmel (1992-ben) kis független filmesként jöttem ide és aztán bejártam a világot" - mondta a rendező a premieren.