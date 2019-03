Ingyenesen megtekinthető klasszikus magyar filmekkel ünnepli a forradalom évfordulóját a Filmalap

A március 15. reggeltől vasárnap estig ingyen megtekinthető filmekből álló ünnepi válogatásban látható Sára Sándor 80 huszár (1978) című alkotásának felújított változata, amely a Lengyelországból hazaszökő Lenkey század történetét dolgozza fel, sokszoros fénytörésben ábrázolva a huszárok fordulatos hazaútját; melynek során meg kell küzdeniük az ellenséges túlerővel, a természettel, de saját illúzióikkal is.



A film főbb szerepeit Tordy Géza, Dózsa László, Madaras József, Cserhalmi György és Oszter Sándor alakították. A restaurálás Sára Sándor közreműködésével a Filmalap hosszú távú digitális felújítási programjának köszönhetően készült el.



Szabadon nézhető az ötvenes évek legnagyobb filmes vállalkozása, a Föltámadott a tenger (1953, rendezők: Nádasdy Kálmán, Ranódy László, Szemes Mihály) is, melynek középpontjában az 1848-as forradalom, illetve Petőfi és Bem barátsága áll, a kor ízlésének és ideológiájának megfelelő feldolgozásban. A főszerepeket Görbe János, Makláry Zoltán és Básti Lajos alakították.



Az ünnepi filmválogatásban megtekinthető Lugossy László Berlinale Ezüst Medve-díjas filmje, a Szirmok, virágok, koszorúk (1984), mely Cserhalmi György és Őze Lajos főszereplésével készült és a világosi fegyverletétel után játszódik.



A Magyar Nemzeti Filmalap - Filmarchívum és az MTVA együttműködésének köszönhetően idén egy igazi ritkaság, Bódy Gábor látványos filmeposza, a háromrészes Psyché (1980) gazdagítja a március 15-i filmválogatást.



A Weöres Sándor verses regényéből készült film máig megőrizte frissességét, provokatív szellemét. Hősei életútját a felvilágosodás korától egészen az 1920-as évekig, mintegy 150 éven keresztül követi nyomon. Az 1825-27-es pozsonyi reformországgyűlés teljes jelenete csak ebben a háromrészes változatában látható. A film digitális felújítása Hildebrand István operatőr közreműködésével készült.



Hildebrand operatőri munkáját Várkonyi Zoltán festői történelmi filmjeiből ismeri a közönség, és ő volt az operatőre többek között az ünnepi hétvégén szabadon megtekinthető A kőszívű ember fiai (1965) című filmnek is, amely a Baradlay család történetén keresztül eleveníti meg a szabadságharc időszakát.



A Magyar Nemzeti Filmalap - Filmarchívum mindemellett egy frissen készült montázzsal ünnepli az 1848-as forradalom évfordulóját. Az összeállítást készítő Konkol Máté az ELTE filmszakán végzett, és már korábban is készített sikeres montázsokat. Ezúttal az 1848-as forradalmat megidéző alkotásokból készített 13 perces összeállítást a Filmarchívum közreműködésével.