Jay-Z és Cindy Lauper dalai is bekerültek a legfontosabb amerikai hangfelvételek közé

Jay-Z és Cindy Lauper dalai és Robert F. Kennedy beszéde is bekerült a legfontosabb amerikai hangfelvételek közé.



Minden évben, így idén is 25, "kulturálisan, történelmileg és esztétikailag jelentős felvétellel" bővül a Kongresszusi Könyvtár Nemzeti Hangfelvétel Nyilvántartása (National Recording Registry).



A gyűjteménybe csak tízévesnél régebbi alkotások kerülhetnek.



Jay-Z amerikai rapper 2001-es Blueprint című lemeze, Cyndi Lauper 1983-as She's So Unusual című albuma mellett Robert F. Kennedy 1968-as beszédét is felvették a nyilvántartásba, amelyet halála előtt két hónappal, Martin Luther King meggyilkolása után tartott.



A Kongresszusi Könyvtár szerdai bejelentése szerint a La Bamba című sláger és a Hair című dal az azonos című musicalből is bekerültek a gyűjteménybe, felvették továbbá Neil Diamondtól a Sweet Caroline, az Earth, Wind & Fire-től a September, Sam & Dave-től a Soul Man és Cab Callowaytől a Minnie the Moocher című slágert is.



A 25 befutót minden évben a nagyközönség és a nyilvántartás szakemberei által javasolt jelöltekből választják ki.