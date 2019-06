Kiderült, miért tiltott le magyar fiókokat a Facebook

Hétfőn kezdődött a rejtélyes tiltási hullám a magyar Facebook-felhasználók között: ezrével zárta le le a hozzáféréseket a facebookés a visszaengedéshez személyi azonosításra alkalmas okmány fotóját kérte. A tiltások egészen szombatig folytatódtak, a HVG Tech rovata írta meg, hogy még pénteken is olyan válaszokat adtak a felhasználóknak a facebook ügyintézői, miszerint "biztonsági okoknál fogva sajnos nem adhatunk további tájékoztatást arról, miért tiltottuk le a fiókodat. A döntés végleges."

Szombat hajnalban aztán kiderült, hogy mégsem végleges a döntés, a Facebook szóvivője ugyanis úgy reagált a HVG érdeklődésére: a fiókok mostanra vissza lettek állítva. Az is kiderült, hogy miért került sor a tiltásokra: az érintett fiókok a közösségi irányelveknek nem megfelelő tartalmat osztottak meg. A gond az volt, hogy a fióktulajdonosok egy része nem népszerűsíteni akarta a kifogásolt tartalmat, hanem éppen ellenkezőleg: azért osztotta meg, hogy felhívja az ismerősök figyelmét annak káros voltára.



A közösségi oldal rendszerei azonban "túlműködtek", ezért aztán ezeket a fiókokat is letiltotta a Facebook. Ez a vizsgálatból egyértelműen kiderült, ezért úgy döntöttek a közösségi oldal üzemeltetői, hogy az érintett felhasználók tovább használhatják a fiókjaikat. Az érintett tartalmat, amit nem nevezett meg a Facebook szóvivője, továbbra is törlik mindenhonnan.



Persze ettől még nem oldják fel az összes fiók zárolását, amit a héten blokkoltak - mert ezek egy része más okból történt, nincs köze ehhez az ügyhöz. Kizárólag a tévesnek ítélt tiltásokra vonatkozik a visszakapcsolás.