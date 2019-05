Négy formáció küzd a döntőbe jutásért a Kamara Virtuózok tehetségkutatón

Négy formáció küzd a döntőbe jutásért a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató ötödik, Kamara Virtuózok elnevezésű évadának utolsó előtti adásában pénteken.A Duna Televízióban és a Duna Worldön sugárzott műsor új évadában nyolc csapat kezdte a versenyzést, közülük négy formáció maradt versenyben: az Aeris Brass Quintettet, a Flauticát, Sárközy Lajost és zenekarát és a TanBorEn Triót láthatják a nézők. A pénteki adást is egy különleges produkció színesíti, Molnár Levente operaénekes Szüts Aporral és a Heveder zenekarral közösen lép fel - tájékoztatta az MTVA Sajtóirodája az MTI-t.A pénteki lesz utolsó adás, amikor a zsűritagok döntenek a kieső formációról. A Kamara Virtuózok győzteséről a közönség dönt majd a hatodik, jövő pénteki adásban, akkor a nézők a döntőbe jutó három formációra szavazhatnak.A zsűri tagja ebben az évben is Miklósa Erika Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima-díjas énekesnő; Batta András Erkel- és Széchenyi-díjas zenetörténész, a Kis Virtuózok Alapítvány elnöke; Kesselyák Gergely Liszt-díjas érdemes művész, a Bartók Plusz Operafesztivál igazgatója, a Magyar Állami Operaház első karmestere; Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Fesztivál alapítója; Várdai István Liszt-díjas gordonkaművész, a bécsi Zeneakadémia cselló professzora.A Kamara Virtuózok újdonsága, hogy segítők támogatják a formációk munkáját. A 8 segítő az előző évadokból ismert virtuóz: Szüts Apor - zongora, Lugosi Dániel Ali - klarinét, Boros Misi - zongora, Bácsy-Schwartz Zoltán - hegedű, Bencze Máté - szaxofon, Balázs Piri Soma - zongora, Ninh Duc Hoang Long - ének és Szabó Vencel - trombita.A Kamara Virtuózok két műsorvezetője Morvai Noémi és Bősze Ádám. Az adásokat a Duna Televízió és a Duna World sugározza, az M5 kulturális csatorna is ismétli. Vasárnap délelőttönként a Bartók Rádió a Continuo - Kísérjük a Virtuózokat! című magazinműsorában foglalkozik a pénteki adással. Aweboldalon és a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazásban híreket, érdekességeket, extra tartalmakat találnak az érdeklődők a műsorról.Az összegzés szerint a tehetségkutatáson és a klasszikus zene megismertetésén, megszerettetésén túl a Virtuózok idei szezonja az együttzenélés örömét, közösségformáló erejét szeretné átadni a nézőknek.