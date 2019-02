Négy saját gyártású sorozatát tűzi újra műsorra a Spektrum

Négy nagysikerű saját gyártású sorozatát tűzi újra műsorra a Spektrum, így februárban hétköznaponként este 23 órától ismét látható lesz a "Kicsi ország, kicsi Kína", az "Erőszakos ember", a "Tabukról tabuk nélkül" és a "Volt egyszer egy Vadkelet" című produkció.Az ismeretterjesztő csatorna saját készítésű műsoraival rendszeresen olyan témákat mutat be, amelyek nem csak érdeklik az embereket, de beszélgetésre, vitákra és tovább gondolásra is ösztönzi a nézőket.A sorrendben legkorábban készültcímű műsor azt a hazánkban élő zárt kínai közösséget mutatja be, mely közel 30 éve él velünk együtt. A nézők megismerhetik a kínai kereskedők világát, a hagyományos kínai gyógyítást, de bepillanthatnak az igazi kínai konyhába is.AzSteven Pinker professzor segítségével mutatja be a minden korábbinál aktuálisabb témát, az erőszakot. Hazánk első ismeretterjesztő filmje a témában négy epizódon keresztül mutatja be, hogy hogyan szövi át a mindennapokat az erőszak, és hogyan lehetséges, hogy minden benyomásunk ellenére most mégis egy békésebb világban élünk, mint korábban.A Thuróczy Szabolccsal készült díjnyertescímű sorozat azokat a társadalmi tabutémákat feszegeti, mely mindenkit érdekel, hiszen a mindennapi életünk szerves részei, mégsem merünk róluk beszélni. A sorozat górcső alá veszi a halál, a gyász, a függőségek, szexuális identitás és vágyak, atipikus családok, eltitkolt családi és múltbeli közösségi bűnök témáit.Végül a Spektrum legújabb saját gyártású dokumentumfilm-sorozata, a, a közép-kelet európai országok rendszerváltás kori időszakát idézi fel a kor emblematikus figuráival. Az ötrészes produkció bemutatja a gasztroélet, a szexipar, a divatdiktátorok, a régi és új gazdagok, és ezotéria világának részleteit.