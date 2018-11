Öccse miatt szeretett bele Rowling világába a Harry Potter előzményfilm sztárja - exkluzív videó

Katherine Waterstont is egybol lenyűgözték a Harry Potter-könyvek

November közepe óta a nemzetközi és magyar mozikban is szépen teljesít a Legendás állatok – Grindelwald bűntettei című film. Bár annak idején sokat támadták a készítőket, hogy miért épp Eddie Redmayne kapta a főszerepet a Harry Potter-könyveket író J. K. Rowling világában játszódó filmekben, az első epizód elsöprő sikere után már nem volt kérdés, hogy jól választottak – Návai Anikó Redmayne mellett a női főszereplő Katherine Waterstont kérdezte arról, hogy hogyan és mikor találkoztak először Harry Potterrel.– Van egy öcsém, aki hat évvel fiatalabb és nagyjából 25 centivel magasabb nálam, ő falta a Harry Potter-regényeket és teljesen belezúgott – mesélte Redmayne. – Ő mondta, hogy muszáj elolvasnom nekem is, úgyhogy húsz körül lehettem, amikor elolvastam mindet. Aztán megnéztem a filmeket is, ahogy kijöttek évente és teljesen belemerültem abba világba, elvitt valahova egészen máshova – mondta a színész, majd Waterston vette át tőle a szót, aki szintén öccsén keresztül találkozott először a kis varázslótanonccal.– Úgy éreztem, nem kellene dicsekednem azzal, hogy ezeket a könyveket olvasom, de aztán rájöttem, milyen hatással vannak az emberekre, hogy nem jönnek ki a szobából hetekig, csak olvasnak és olvasnak. Szerintem ez történt mindenkivel, akit behúztak ebbe a világba, hogy nem tudnak kiszabadulni belőle, annyira csábító – osztotta meg élményeit a színésznő.Az exkluzív videóból még kiderül, hogy Redmayne-nek miért volt szüksége a filmben egy mozgástanár-táncművész segítségére, valamint elárulja azt is, milyen élmény volt éle­tében először Johnny Depp-pel dolgozni.