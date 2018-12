Pataki Zita feláldozta a hitvesi ágyat sérült kiskutyája kedvéért

Kép: BorsOnline/ Facebook - Pataki Zita

Még a Híradóban is bemondták, hogy az RTL Klub időjósát és kiskutyáját, Titit megtámadta egy méretes eb séta közben, karácsony előtt. Pataki Zita sosem felejti el ezt az ünnepet, amikor végig az aprócska havanese és japán csin keverék kutyusért aggódtak. - írja a BorsOnline – Itt alszik mellettem, alaposan bekötözve – mutatja Zita jókedvűen. – Kétnaponta járunk az orvoshoz, még nem biztos, hogy megússza a második műtétet. Annyira roncsolódott a ha­sa, olyan sok vért vesztett, hogy nem le­het tudni, szükség lesz-e rá. Több bordája eltört, nemigen tud ugatni. Három métert sétál, és visszafekszik.– Huszonhatodikán az anyósomékhoz vittük karácsonyozni, ott már csóválta a farkát, picit többet sétált. Itthon fél. Nem megy túl a kerítésen, és mindig másik irányba indul, mint ahol a támadás érte. Amikor szenteste hazaértem a munkából, örült nekem, elém jött, de csak két nap múlva csóválta a farkát. Nagyon szerencsések vagyunk, történhetett volna sokkal rosszabbul is. Az orvos is azt mondta, csodával határos, hogy túlélte.– Két-három napig életveszélyben volt. Ha nem jön a szomszéd, Titi nem éli túl. Nem emlékeztem, hogyan kerültem földre, mi történt, tőle kérdeztem meg. Azóta csak hősök hősének hív.Kiderült, Titit a pórázán rángatta a nagy kutya, Zita akkor csúszott el a hóban. Fekve hadakozott a megvadult ebbel. A szomszéd rohant, mert látta, hogy Titi a németjuhász keverék szájában van, és többször megforgatta a levegőben.– Miután sikerült elvenni tőle, a kutya körülöttünk körözve ugatott, támadott, ezért bemenekültünk a kerítésen belülre. Jó tíz percig tartott, mire befogták a számunkra ismeretlen ku­tyát. Sosem gondoltam, hogy ez megtörténhet.Zita a párjával mindent megtesz a kis sérült gyógyulásáért, még a hitvesi ágyat is feláldozta a kedvéért.– Titi sérült kis testére nagyon kell vigyázni, ezért a férjem, Ati kitalálta, hogy levesszük az ágyról a matracot, átvisszük a nappaliba, és a karácsonyfa alatt alszunk. Így biztos, hogy nem ugrál, nem lesz baja az összevarrt sebnek. Ez volt a második támadás. Fehérváron egy stafford-shire terrierrel gyűlt meg a bajunk. Az a kutya engem is megharapott, a hüvelykujjamon ma is látszik a helye.