Prédikátor néven tér vissza az egykori punk, Pajor Tamás

Pajor Tamás zenei pályafutását 1980-as évek elején kezdte, a Neurotic együttesben, amely az egyik legkultikusabb magyar underground zenekarként vonult be a történelembe. A zenész, aki rapperként is úttörőnek számít Magyarországon, lázadásból hozta létre az együttest, az egyetlen, „Budapesti látnok" címmel megjelent anyagot 2014-ben a hvg.hu minden idők 11. legjobb magyar albumának választotta, és helyet kapott a 2008-as „303 magyar lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz" című könyvben is.



A Neurotic Pajor Tamás megtérésével bomlott fel, 1987-ben.



A zenekar történetét Xantus János Rock-Térítő című filmje mutatja be. Pajor kereszténnyé válását követően lelkész lett és 1988-ban az Ámen együttesben folytatta, mely a mai napig számos teltházas koncertet ad és albumokat jelentet meg.

Az énekes-dalszerző egy vérpezsdítő cameo videóklippel jelentkezik, amelyben nem csak feltűnik, de a hangját is hallatja Geszti Péter, Fatima, Wolfie (Punnany Massif), Szikora Róbert, Oláh Gergő, de szerepel benne FankaDeli és Deniz is.„A Prédikátor egy közülünk. Örül és szenved, mint bárki más. Az igazit keresi a látszat mögött, a jót egy meghamisított, rossz világban. Keresi az utat a szívhez, ha kell beszól, de ha kell, bátorít is. Költészetet hoz a zenébe, zenét a költészetbe és igazságvágyat mindkettőbe. Ismert formákkal vezet az ismeretlen felé, valahogy ezt szeretném én is a zene eszközeivel."A szöveg a Prédikátor sajátja, Tamás egyedül alkotta meg és írta tele parádés rímpárokkal, példaként említve az „utazunk, szeretem a bőrönd illatát, de hazafelé bennem már a körönd villan át" vagy a „nem kell a kamu fagyi, a maracujás, elég, ha jó torkot mar a gulyás" sorokat.Nem csak a videóklipben tűnnek fel, hanem néhány sor erejéig saját zeneiségüket és hangzásukat is belecsempészik a „Patrióta" című dalba.Közreműködött például Geszti Péter, Deniz, Fankadeli, Oláh Gergő, Szikora Róbert, Fatima, a Punnany Massif frontembere, Wolfie, Varga Miklós, Jónás Vera és Fatima is, Gesztesi Károly pedig harmonikán játszik.„A produkció arra vállalkozik, hogy bemutassa: gondolkozhatunk bár a legkülönbözőbb módon az életről, a szülőföldünkről, de abban hasonlítunk, hogy minden nehézség ellenére szeretünk itt élni. A dal arra is példát kíván adni, hogy nem kell mindenben egyetértenünk ahhoz, hogy jóban legyünk egymással; hogy humorral könnyebben vehetjük az akadályokat, és hogy a másik ember elismerése és szeretete 2019-ben is képes felülírni a gyűlölet hangját."A névválasztás nem véletlen, hiszen Pajor Tamás már évek óta tart előadásokat – ő valóban lelkész, prédikátor, a Hit Gyülekezetének tagja. Lázadó punkból lett hívő ember, aki nem csak szavakkal, hanem zenéjével is kiáll értékrendje mellett.