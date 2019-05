Sajátos módszerrel gyógyítja magát Palya Bea

Elképesztő energiákat képes mozgósítani Palya Bea, aki egy percre sem áll meg. Koncertezik, albumot készít, könyvet ír, sportol vagy épp a lányaival keres valamilyen aktív kikapcsolódási formát. „Ritkán mozdulok ki este, egyrészt nem is jut eszembe, másrészt vagy dolgozom vagy a gyerekeimmel vagyok otthon. A színpad az életem, hat éves koromban kezdtem el tanulni a színpadon levés törvényeit" – mondta az RTL Klubon látható Kalandozóban az énekesnő, aki az utóbbi időben más minőségben is látható a színpadon. Előadásokat és workshopokat tart, ahol nemcsak énekről, zenéről, de saját érzéseiről, tapasztalásairól beszélget a nagyérdeművel.Palya Bea nehéz időszakot zárt le tavaly, mikor férjével úgy döntöttek, külön utakon folytatják. „Leginkább énekes-dalszerzőként vagyok ismert, de mindaz a tudás – amit az önismeret kategóriájába tudok sorolni – elkezdett más formát ölteni. Elkezdtem előadásokat, tréningeket tartani, amit nagyon élvezek. Egy jó dalszerzőnek mélyre kell ásnia. Ha érdekes és hiteles akarok maradni olyan mélyre kell mennem a lelkemben, hogy az érintse a közös, tocsogós tudattalant, ahol mindenki járt már. Mindenki, aki megszületett, aki szült vagy szülni fog. Mindenkinek vannak ilyen mélyről jövő érzései, tapasztalásai, ez mindenkit foglalkoztat, ahogy a generációs kérdések is. Az én gyógyulásom az, hogy ezekről mesélhetek másoknak. Így az egész orvossággá válik, medicina lesz" – mondta Palya Bea.