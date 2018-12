Xmas Swing: Szűcs Gabi karácsonyi koncertje a MOMKultban

Xmas Swing címmel Szűcs Gabi és zenekara ad karácsonyi koncertet szerdán a budai MOM Kulturális Központban (MOMKult).



Az este a szving és a klasszikus zene találkozása. A Xmas Swing című koncertshow egy évvel ezelőtt a Müpában mutatkozott be Let It Snow! címmel - közölték a szervezők az MTI-vel.



A koncerten a negyvenes-ötvenes évek legszebb, legismertebb karácsonyi dalai és a kihagyhatatlan klasszikus slágerek hangzanak el különleges hangszerelésben. A közönség hallhatja mások mellett Ella Fitzgerald, Dean Martin, Nat King Cole, Bing Crosby karácsonyi dalai, például a Let It Snow-t, a Have Yourself A Merry Little Christmast, a Jingle Bellst, a Santa Claus Is Coming-ot, a White Christmast vagy a Winter Wonderlandet. A színpadon három fúvós, négy dzsesszzenész és egy négyfős vonóskar is szerepel.



A dzsessz-, szving- és popénekesnőként egyaránt ismert Szűcs Gabi 1995 és 2007 között a Cotton Club Singers tagja volt.



Az énekesnő több mint tíz éve szólóban dolgozik, készített lemezt Amy Winehouse dalainak szvinges átirataiból (Swinging Amy címmel), neki komponált dalokból (Tűsarkú lépteim, 2014), állandó közreműködő a Stereo Swing nevű formációban.