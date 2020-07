Három világrekordot is megdöntött új klipjével a Blackpink (videó)

Három hivatalos világrekordot is megdöntött mindössze egyetlen nap alatt a Blackpink nevű dél-koreai lányegyüttes, amelynek How You Like That című klipjét 86,3 milliószor nézték meg a YouTube-on 24 óra alatt.

A Guinness Rekordok Könyve szerint a múlt pénteken debütált How You Like That a 24 óra alatt a legtöbbször megnézett videó, zenei videó, valamint k-pop együttes által jegyzett videó a YouTube eddigi történetében. A videómegosztó-portál korábbi 24 órás csúcstartói közé tartozik Ariana Grande amerikai énekesnő Thank You, Next című klipje, amelyet 55,4 milliószor néztek meg a premierjét követő 24 órában. A 2016-ban alakult Blackpink nemrég Lady Gaga Sour Candy című számában működött közre. Jelenleg a Blackpink a legtöbb követővel rendelkező lányegyüttes a Spotify-on, valamint a legtöbb feliratkozóval büszkélkedő zenei formáció a YouTube-on. Borítókép: a Blackpink nevű dél-koreai lányegyüttes