Most lehet módosítani a továbbtanulási terveken

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai alapján lehet megváltoztatni a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is fel lehet venni. Utóbbi viszont csak a tanulói adatlapon már szereplő középfokú iskolában, és csak az intézmény erre kijelölt képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Korábban nem választott iskolába nem lehet jelentkezni, és tanulmányi terület sem törölhető. A jelentkezés megváltoztatásához módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. Az általános iskola nyolcadik évfolyamára járók iskolájukban módosíthatják jelentkezésüket. Az általános iskoláknak a módosító adatlapokat a Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszerében kell előállítaniuk március 21–22-én, és március 25-én éjfélig postára is kell adniuk, az OH-nak címezve. A nyolc vagy hat évfolyamos gimnáziumba egyénileg jelentkezők, illetve magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő egyéni jelentkezők önállóan módosíthatják jelentkezésüket a KIFIR-ben. A módosító tanulói adatlapot ez esetben is március 25-én éjfélig postára kell adniuk, az OH-nak címezve.