Könyvtári könyvet is találtak - Mutatjuk, miket hagytak az SZKT járatokon márciusban - Fotók

Talált tárgyak kiadása

Kiadáshoz szükséges

Törpilla, tornazsákok és néhány sapka is keresi gazdáját az SZKT oldalán , mutatjuk képeken is:A kiadáshoz a tulajdonjog meghatározásához feltétlen szükséges. Ehhez meg kell adni:– az elvesztés idejét, helyét,– az elvesztett tárgy tulajdonságait, pl.: kinézetét (szín, méret, márkajelzés stb.).Kétség esetén egyéb, kizárólag a tulajdonos által ismerhető, tudott azonosítók meghatározása is szükséges lehet.A talált tárgyakat átvenni kizárólag személyesen, fenti címen (Szeged, Deák Ferenc utca 31.) lehetséges.Ügyfélszolgálat nyitva tartás:Hétfőtől – Péntekig: 7.45 – 17.00.– személyazonosságot igazoló okmány (pl. személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együtt, útlevél stb.) bemutatása.Akadályoztatás esetén a talált tárgyat a tulajdonos által kiállított írásbeli meghatalmazással rendelkező személy is átveheti. Kiskorú esetében annak gondviselője meghatalmazás nélkül veheti át a kiskorú iratait és egyéb elveszített tárgyait, a rokoni kapcsolat fennállásának igazolása mellett.