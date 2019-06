Addig parkol ez a rozzant Ford az Indóház téren, amíg park nem nő rajta - fotók

Szökni próbált, de valaki visszatolta -ami egyes olvasóink szerint évek óta parkol a tuja alatt az Indóház téri parkolóban. Azt is írták kommentelők, hogy egy ideig hajléktalan lakott benne - de már rég elhagyta, ha így is volt. Az ablak alól gyomnövény és egy fakezdemény sarjadt ki, a lámpák helyén kanál, a rendszám sehol. Lassan elfoglalja a természet, és nem kell sietnie, mert az autó sem siet sehová.Ezt a roncsot a gazdája már sehová sem viszi el innen, ebben szinte biztosak vagyunk. Vannak dolgok, amik nem változnak. Gondoljanak például a roncstemetőre a röszkei benzinkútnál!, hogy a helyzet ott is maradt a régiben.