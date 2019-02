ÚtON: Két autó ütközött Szegeden, sérültek is vannak

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról! DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.

A baleset a Gábor Áron utca és a Csap utca kereszteződésében történt. Összeütközött két személyautó kedd este Szeged külvárosában, a Gábor Áron utca és a Csap utca kereszteződésében. A balesethez a megyeszékhely hivatásos tűzoltói érkeztek ki. Elsődleges információink szerint a balesetben két ember megsérült, ezért őket a mentők ellátják.- írja a Katasztrófavédelem.Tele vannak az utak, a Nagykörúton végig áll a sor, de a kiskörúton sem jobb a helyzet. A Dugonics tér környékén, Oskola utcában és a Somogyi utcában lépésben halad a forgalom , a Boldogasszony sugárúton is a körforgalomigér a sor. A hidakon jól lehet haladni, viszont a szőregi úton a kifelé menőknek kell lassabb haladásra készülni Sugárutakon is sokan közlekednek, lámpáknál kisebb sorok vannak. Kossuth Lajoson mindkét irányban tele vannak a sávok, külső körúton sincs járműben hiány. Budapesti körút, valamint a Csillag tér környéke is kezd megtelni, a Felső Tisza parton viszont jól lehet közlekedni.- Olvasónk küldte a képet, amin egy troli állt a 3-as, 4-es vonalán.Élénk a forgalom minden felé! Szőregi úton már hosszú kocsisor tart a város felé, Temesvári krt. is a lámpáknál kezd torlódni, illetve a belvárosi híd előtt már minden irányból sorok vannak. Új-hídon is már végig ér a sor, valamint a nagykörút ezen részén is torlódik. Csillag tér környéke is meg telt, valamint a Felső Tisza parton is sokan vannak. Rakpart jól járható ám a Klinikák környékén, Hősök kapujánál , illetve a Dugonics térnél már torlódik a forgalom. Sugárutak, körutak jól járhatóak igaz a nagyobb kereszteződésekben vannak sorok. Mars térnél is a szokásos reggeli káosz van, Kossuth Lajoson kifelé-befelé sokan vannak. - közölte a Rádió Taxi Három, az ÚtOn partnere!