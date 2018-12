Harmadszor rendezték meg a Nemak-Mobilis robotversenyt Győrben

A Mobilis Győr harmadik alkalommal rendezte meg a Nemak-Mobilis robotversenyt, a FIRST LEGO League nemzetközi robotépítő és -programozó verseny regionális fordulóját. A nagyszabású robotverseny egyúttal a Mobilis által alapított mentorprogram látványos bemutatkozása volt, hiszen a vállalati együttműködések 10 intézmény csapata számára tették lehetővé a részvételt a rangos megmérettetésen. A győri versenyről a Mobilis Bits és a ROBOKTAT jutott tovább a versenysorozat nemzetközi elődöntőjébe. A látványos robot játék menetek mellett idén is érdekes kísérőprogramok várták a LEGO világa és a robotika iránt érdeklődőket a Mobilisben.A FIRST LEGO League egy globális versenysorozat, amely küzdelmein 9-16 éves diákokból álló csapatok vesznek részt világszerte. Az FLL versenyeken négy különböző feladatban versenyeznek a csapatok, ezek fele műszaki feladat, amely közvetlenül kapcsolódik a robotikához, a további versenyszámok pedig olyan fontos képességeket, készségeket tesztelnek, mint pl. a csapatmunka, kommunikáció, kreativitás, problémamegoldás, egy kutatási téma feldolgozása és ezzel kapcsolatban egy innovatív ötlet kidolgozása és bemutatása a szakértő zsűri számára.Mára országos szinten is kiemelkedő szakmai műhely a Mobilis által alapított mentorprogram, amely újabb és újabb versenycsapatok megalakulásához és eredményes működéséhez nyújt támogatást. A mentorprogram motorja a Nemak Győr Kft., a program kiterjesztésének köszönhetően az AUDI HUNGARIA Zrt. és az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. támogatása újabb diákcsapatok számára tette lehetővé a részvételt a versenyen. A vállalatok széles együttműködése és helyszíni megjelenése jól mutatja, hogy mennyire értékes pályaorientációs eszköznek tartják a versenyt. Kiemelt támogatóként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az IGM Robotrendszerek Kft. és a Vidanet Zrt. állt a rendezvény mellé, ezzel igazolva, hogy az FLL nem csupán különleges verseny, hanem valódi érték a gazdasági élet számára.A győri verseny ezúttal is számos érdekes kísérőprogramot kínált a látogatóknak: kipróbálhatták a nemrég nyílt MobilITy-Győr Digitális Élményközpont attrakcióit, az AUDI HUNGARIA standján egy interaktív, pneumatikus labirintussal játszhattak, az ABB Kft. jóvoltából pedig testközelből találkozhattak egy egyedülálló, kollaboratív ipari robottal. Nem csupán a versenyasztalok mellett mutatkoztak be tehetséges fiatalok, hiszen előadást tartott Illyés András, az Európai Űrügynökség 2018-as CanSat versenyének különdíjasa, a HunSat műholdépítő diákcsapat vezetője. A Mobilis LEGO szakkörös diákjai az FLL Junior versenyfeladatait mutatták be, a robot játék menetek közötti szünetekben pedig DJ Matyi, Magyarország legfiatalabb rádiósa szórakoztatta a rendezvény látogatóit.Csapatmunka: MEGAPOR (Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium) Kutatómunka: Mobilis Bits (Mobilis Győr)Robot Design: Alpha légió (Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma)Robot Játék: ROBOKTAT (Roboktat szakkör, Budaörs)A zsűri különdíja: SopRoboGo (Szent Orsolya Gimnázium Sopron)A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíja a legjobb győri csapat számára: Mobilis Bits (Mobilis Győr)3. helyezett: MEGAPOR (Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium, Győr)Az első két helyezett jutott tovább a versenysorozat februárban Miskolcon megrendezésre kerülő nemzetközi elődöntőjébe.