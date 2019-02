Sokkoló látvány - Parazitával a hátában tért haza Mexikóból egy magyar orvos - videó csak erős idegzetűeknek!

„A párom január másodikától tizenkilencedikéig tartózkodott Mexikóban, kirándulni ment Belize-be. Kalandvágyó emberként a helyi őserdőben nappali és éjszakai túrákon vett részt. A maja kincseket felfedező barangolásokon egyszer mérgespók, illetve levélvágó hangya csípte meg. Mégsem gondoltunk semmi különösre a hazatérését követően..." – kezdte a történetet a kisalfold.hu-nak Borsos Katalin. A hazatérés után szinte azonnal vörös duzzanat keletkezett a győri dr. Várhegyi Csaba hátán, s a gyermekorvosként a mosonmagyaróvári kórházban dolgozó Csaba elment bőrgyógyász kollégájához. Ő a tályogot kitisztította (abban akkor még semmi nem látszott), s úgy tűnt, a dzsungelkaland kellemetlen része ezzel le is zárult. De nem. A seb ugyanis nem gyógyult, egyre csúnyább lett.Az orvos spatulával folyamatosan kezelte addig a sebet, még síelni is volt vele, s különösebb problémát nem jelentett. De látszott, hogy a vörös duzzanat nem múlik. Aztán párja észrevette: „Valami mozog a bőröd alatt."Csaba azt válaszolta, nem lehet, bizonyosan a megtelt folyadék miatt érzi ezt, de Katalin bátor volt, s széthúzta a sebszéleket. Akkor látta meg azt a valamit, aminek most már a nevét is tudjuk: emberbagócs. Katalin csipeszért ment, közben rögzítette, amit lát, végül pedig kihúzta az állatot - olvasható a kisalfold.hu cikkében