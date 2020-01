Nemzetközi diplomát kaphatnak az SZTE hallgatói

– Azzal, hogy közös képzéseket indítunk, hallgatóink öt egyetem hallgatói lesznek egyszerre, így nem egy 21 ezres, hanem 200 ezres közösség részesei lesznek a szegedi diákok. A rugalmas tantervek a közös európai diploma megszerzése mellett lehetővé teszik majd hallgatóink számára, hogy tanulmányaikat személyre szabják: megválaszthatják például, melyik partnerintézményben és mikor folytatják képzésük egy-egy részét. A cél az, hogy három éven belül az SZTE hallgatóinak fele külföldi tanulmányait – az alapképzéstől egészen a doktori szintig – a négy partnerintézmény valamelyikén végezze el – részletezte a rektorhelyettes, azon a kétnapos konferencián, amelyet Szegeden tartanak a felsőoktatási intézmények képviselőinek részvételével. Hozzátette, az oktatási és kutatási együttműködés kiterjed az egészséges élelmiszerekkel, a betegségmegelőzéssel, a gyógyítással, a rehabilitációval foglalkozó tudományterületek mellett az egészség gazdasági és jogi vetületeire is. Emellett céljuk még a közös campus-élmény megteremtése, kulturális és sportrendezvények szervezésével.

These might interest you