Mára inkább csökken a kenyérfogyasztás

Egyre több péksüteményt fogyasztunk, ám ha egyoldalúvá válik a táplálkozás, és ez dominálja az étkezéseket, számos tápanyaghoz nem jutunk hozzá, rostokból kevesebbet fogyasztunk, figyelmeztet a dietetikus. Ugyanakkor sokan keresik az adalékmentes pékárukat, a mórahalmi pékség is erre esküszik.

Miközben a hazai kenyérfogyasztás stagnál, vagy kicsit csökken, addig a péksüteményekből 2014 óta folyamatosan többet eszünk. Az öt évvel ezelőtti 10,4 kiló/fő/év szintről – amibe beletartozik a sajtos pogácsa, vagy a kakaós csiga is – mára 19,9 kilóra növekedett a fogyasztás a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

– Inkább kenyeres üzem vagyunk, erre is koncentrálunk, és a jövőt előkészítő a fejlesztéseink is ebbe az irányba mutatnak – mondta Varga Ferenc. Náluk az egy kilogrammos rozskenyér 60 százaléka tiszta rozsliszt, ehhez jön a víz, só és az élesztő, adalékanyagot nem használnak. A kenyereknél, a vizes zsemlénél is a hagyományos kovászolós technológiát alkalmazzák. A mórahalmi Varga Pékség ügyvezető igazgatója hozzátette, kifliben, zsömlében akarnak fejlődni.

– A fokhagymás, olajos kiflijükre a szegediek máris ráharaptak – írtuk 10 hónapja. A szakember hangsúlyozta, a jövő a hagyományos alapanyagoké, a jó töltelékeké, ők nem állnak be az átlagos sorba, és sose lesznek nagyon olcsók.

– Ha egyoldalúvá válik a táplálkozás, és a finom pékáruk dominálják a napi étkezéseket, akkor számos tápanyaghoz nem jut hozzá a szervezetünk, például rostokból kevesebbet fogyasztunk. A cukor-, illetve a sófogyasztásunk viszont több lehet, mint az ajánlott. A pékáru mellé zöldség vagy gyümölcs, tojás, húsféleség vagy tejtermék is kerüljön az asztalra – hangsúlyozta Antal Emese dietetikus.

A JÓkenyér és a Pulzus 2019. novemberében elkészített – felnőtt népességet reprezentáló – ezerfős online kutatása tovább árnyalja a KSH adataiból összeálló a képet. Kiderül belőle, hogy a vásárlók tudatossága javul a péksütemények területén. A válaszadók 62 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a finom pékáruk esetében is jobban preferálja azt, ami adalékmentes. A 18–39 évesek és a 40–65 év közöttiek egyharmada tartja fontosnak, hogy természetes összetevőket tartalmazzon a vásárolt pékáru. Sőt, az idősebb korosztályba tartozók negyede tudatosan fel is kutatja azokat a helyeket, ahol adalékmentes pékárukat tud venni, ha a lakhelyük közelében esetleg nem talál.

Néhány éven belül nem az lesz a fontos, hogy valamiből még többet fogyasszunk, inkább az, hogy egészségesebb legyen az, amit megeszünk. Sokan mernek váltani, kipróbálni valamit, ami egészséges, természetes – hangsúlyozta Ludwig Klára. A JÓkenyér tulajdonosa hozzátette, ők a pékség megalapítása óta nagy energiákat fektetnek a termékfejlesztésbe, hogy csak olyan pékárukat készítsenek, amelyek adalékmentesek, valamint természetes összetevőkből állnak.