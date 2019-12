Másutt báloznak a Galamb végzősei

Csaknem két évtizedes hagyománnyal készül szakítani a Galamb József nevét viselő makói középiskola: a többi in­tézménytől eltérően nem a helyi sportcsarnokban rendezik meg mostani szalagavatójukat. A szalagavató ceremóniát a Hagyma­házban, az azt követő vacsorát pedig a Korona éttermében ké­szül megtartani a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium – derül ki abból az előterjesztésből, ami szerdán kerül a makói képviselő-testület elé. Azért for­­dul az iskola az önkormányzathoz, mert kedvezménnyel szeretné kibérelni a Korona konferenciatermét. Az indítvány szerint az intézmény lényegében jelképes összegért, ezer forintért kaphatja meg a termet jövő év február 8-án.

A dolog azért érdekes, mert a makói középiskolák – 4 van a városban – hagyományosan a városi sportcsarnokban tartják ilyen jellegű rendezvényeiket az­óta, amióta a létesítményt át­­adták, azaz 2000 óta. Ez alól egyetlen kivétel volt: amíg a Szent István Egyházi Iskolának volt gimnáziuma, ők saját tornacsarnokukat használták. Amíg nem épült meg a sportcsarnok, a középiskolák rendszerint a Hagymaházban báloztak.

A Galamb-iskolának háromszáz diákja van, idén 3 osztály 65 tanulója végez náluk. Horváth Zoltán, a Galamb igazgatója azt mondta, most egyszerűen visszatérnek a régi helyszínre. Az ok az, hogy az iskola diáklétszáma ugyan érdemben nem változott az elmúlt években, de évről évre több köztük a vidéki, még a szomszédos megyékből is vannak tanulóik. Ez utóbbiak pedig nem hívnak olyan sok vendéget, hogy szükségük lenne a sportcsarnokra.

– A szülők vetették fel, hogy változtassunk. Azt gondolom, méltóbb környezetben bálozhatunk most – mondta az igazgató.