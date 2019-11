Száraz november: hetente fogyasztanak alkoholt az egyetemisták

Az idei Száraz november az egyetemistákat és a középiskolásokat célozza meg, hiszen a felmérés szerint gyakran részegek. A szegedi egyetemisták is hetente isznak, bár elmondásuk szerint mértékkel teszik.

Negyedik alkalommal hirdette meg a Száraz november kezdeményezést a Kék Pont Alapítvány, az egész hónap az alkoholmentességről szól. Bárki csatlakozhat a programhoz, de főként azoknak szól, akik naponta vagy hetente többször fogyasztanak szeszes italt. Ebben az évben az akció fókuszában az egyetemisták és a középiskolások állnak, ugyanis egy kutatás szerint a hazai 64 felsőoktatási intézményben 202 ezer hallgató tanul nappali képzésben, és a megkérdezettek 3,9 százaléka sűrűn részeg.

Megkérdeztük a szegedi egyetemistákat, ők milyen gyakran öntenek fel a garatra. Bruttyó Ádám, Gyúró Dávid és Magó Áron épp a Honvéd téren iszogatott csapatban, ahogyan a bárban is szokták, ezúttal szi­­gorúan csak gyümölcslevet és ásványvizet kortyolgattak. Dávid azt mondta, hetente egy alkalommal biztosan fogyaszt alkoholt, főként vodkát és sört, de ritka, amikor lerészegedik, az akkor fordul elő, ha borozik. Ádám viccesen megjegyezte, ő ebben a hónapban még nem ivott, majd gyorsan hozzátette, hogy októberben sem, most ritkábban jár el kikapcsolódni, de ha elmegy, akár 4-5 pohárral is lecsúszik. Áron sem alkoholizált az elmúlt hónapban, de úgy látja, novemberre becsúszik pár iszogatós este.

Meglepően mindhárman az összeülős, beszélgetős estéket szeretik, akkor italoznak. Szintén közös bennük, hogy nem tartják a Száraz novembert, nem hisznek benne. Ahogyan Litauszki Szabina és Wolford Ildikó sem, azt mondták, mindig becsúszik ilyenkor 2-3 buli, de a tanulástól függ, mennyit járnak szórakozni. A lányok inkább azokat a helyeket kedvelik, ahol lehet táncolni is.

– Lerészegedni nem szoktunk, egy lánynak nem illik. A nagy adag alkohol nem tesz jót a szervezetnek, egy bizonyos mérték után a máj már nem tudja lebontani, az agyban köt ki, ez a részegség – tették hozzá. Ők ezt pontosan tudják, mindketten egészségügyi szakon tanulnak.

Míg a teljes lakosság körében a 19–26 évesek 30 százaléka, az egyetemistáknak csak 10 százaléka nem fogyaszt egyáltalán alkoholt. Emiatt ez kockázatos életszakasz, amely után sokan alkoholproblémákkal küzdenek – erről már Dávid Ferenc kampányfelelős beszélt az M1-en. Azt mondta, jutalom is jár annak, aki betartja a Száraz novembert és elhagyja az alkoholt: jobb alvás és szebb bőr.