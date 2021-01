Nehéz év az erdőgazdálkodásban – a megye 40 ezer hektárjának fele a magántulajdon

A tavalyi nehézségeket az erdőgazdálkodás ágazatában nem csak a járványhelyzet gazdasági hatása okozta, a felszínre kerülő problémák nagy része több évtizede ismert. Az elaprózott és elszigetelten dolgozó erdészeti – erdőgazdálkodó, kivitelező és szolgáltató – vállalkozásoknak az elmúlt években komoly nehézségeik voltak a munkaerőpiacon, majd a kitermelt faanyag értékesítésében is.

Ezek előbb-utóbb önmagukban is jelentős zavarokat okoztak volna, a járványhelyzet azonban még fel is erősítette, így a vállalkozások meghatározó része ma is szünetelteti a tevékenységét.