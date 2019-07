Grezsa István békét teremtene Vásárhelyen, ringbe száll a vásárhelyi polgármesteri címért

Fotó: Gémes Sándor

Nem tagja semmilyen pártnak

Grezsa István nős, három gyermek édesapja. Orvosi diplomáját 1986-ban kapta kézhez. 1991-től háziorvosként dolgozik. A közéletbe 1988-ban kapcsolódott be, az MDF egyik alapító tagjaként. 1998-tól önkormányzati képviselő. 2014-től többféle tisztségben segíti a kormány nemzetpolitikai munkáját. 2009-től nem tagja egyetlen pártnak sem.

– Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy miért vállaltam? Egyrészt megszólított a szülőföld, másrészt úgy látom, hogy Vásárhely rossz irányba halad. Az elmúlt másfél évben kialakult megosztottság végletesnek tűnik. Úgy érzem, az októberi választás arról szól, lesz-e olyan polgármester-jelölt, aki képes a sebeket begyógyítani és békét teremteni, ami minden város fejlődésének az alapja. A Márki-Zay Pétert támogatók azt mondják, a megosztottság oka Lázár János, míg a másik oldal szerint a város polgármestere. Erről a vitáról azt gondolom, hogy sehová sem vezető iszapbirkózás. Az elmúlt másfél évet a múltnak tekintem. A következő 3 és fél hónapban kizárólag a jövőről kívánok beszélni és arról, hogy hogyan lehet a békét megteremteni – jelentette ki Grezsa István. A politikus kiemelte, azért most jelentette be az indulását, mert az elmúlt hetekben két polgármester-jelölt személye körül voltak találgatások a sajtóban.– Márki-Zay Péter közös ellenzéki jelöltként indul. Az ő esetében mindig felmerül a polgármesteri alkalmasság kérdése. A másik oldalon Lázár János jelölését javasolta a Fidesz. Ez kézenfekvő volt, hiszen sikeres városvezetőként már sok mindent letett az asztalra. Néhány nappal ezelőtt világosan megindokolta, miért nem vállalja a megmérettetést. Bennem is megfogalmazódott, hogy nem teremthetünk olyan helyzetet, hogy a választók fele vesztesnek érezze magát. Ebből olyan indulatok fakadhatnak, amelyek jelenleg is megbénítják a várost. Erre nem lehet távlati városfejlesztést építeni – hívta fel a figyelmet.Grezsa István szerint közös nevezőre kell jutni a városban. Ez a közös nevező pedig lehet a kórház. – Hogy az állam átvette a kórházat, ez nem jelenti azt, hogy a városnak nem kell foglalkoznia az egészségügyi intézménnyel. Ez a város olyan intézménye, ahová bármikor bárki bekerülhet. Itt zömében vásárhelyiek gyógyítanak vásárhelyieket. A közelmúltban önkormányzati költségvetésből próbáltunk a kórház fejlesztéseihez segítséget nyújtani, amit a városvezetés lesöpört. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Ez ellen fel kell lépnem – hangsúlyozta.A polgármester-jelölt a sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elindít egy konzultációt Grezsa doktor kérdez: Mi legyen a kórházunkkal? címmel. Négy kérdést tesz fel. Arra vár választ, hogy egyetértenek-e a vásárhelyiek azzal, hogy a mindenkori városvezetés támogassa a kórházat, hogy a város pénzén 50 kétágyas, fürdőszobás kórtermet alakítsanak ki, hogy a város támogassa a gyermekosztály felújítását, illetve, hogy az önkormányzat segítse a fiatal orvosok, egészségügyi szakdolgozók letelepedését. A kérdőív a grezsa.hu oldalon érhető el.Grezsa István elmondta, a kampány során további segítőkre lesz szüksége. Szeretné, ha nemcsak pártok, hanem civil szervezetek, magánszemélyek, vállalkozók támogatását is elnyerné ahhoz, hogy újra béke legyen a városban.