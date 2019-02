Hónapok óta várnak arra, hogy tévét nézhessenek - Még nem kapták meg az ingyenes HD-s beltéri egységet a Digitől

– Novemberben vettünk egy lapostelevíziót, de eddig még nem tudtuk használni. Digi-előfizetők vagyunk, és még nem kaptuk meg a cégtől az új, ehhez a televízióhoz nélkülözhetetlen, ingyenes HD-s beltéri egységet. Pedig már november 19-én megrendeltük – panaszolta a vásárhelyi-kútvölgyi Czucziné Benye Ilona.



Elmondta: azóta többször érdeklődtek, reklamáltak, telefonáltak – eredménytelenül. Lerázták őket, de olyan ügyfélszolgálatos is akadt, aki azt tanácsolta: vegyék meg a boltban. Ráadásul, más cégekkel ellentétben, a 1272-es ügyfélszolgálat hívása nem volt díjtalan.



Székkutason Vőnekiék karácsonyra vettek lapostévéta gyerekeknek, és már december elején igényelték a HD-s beltéri egységet és az új készülék bekötését a Diginél. Azóta nem történt semmi. A kutasi család is többször érdeklődött. Az ügyfélszolgálaton annyi tájékoztatást kaptak, a munkalapot már kitöltötték, nemsokára mennek, és elvégzik a munkát a szakemberek. Ez máig nem történt meg.



Megpróbáltuk utolérni a Digit. Központi számot, a kommunikációs osztályhoz elérhetőséget nem kaptunk. A felügyeleti szerv sem tudott mondani, sőt közvetlen a sajtóreferensekhez befutó e-mail-címet sem. Csak a már említett 1272-es telefonszámot, vagy egy olyan fővárosi számot, amelyen ugyanaz a „férfigéphang" jelentkezett, mint a 1272-esen. Internetes oldalukon az is kiderült, egy boltjuknak – legyen akár Budapesten vagy Hódmezővásárhelyen – sincs telefonszáma, nem tudunk odacsörögni, kérdezni: személyesen kell menni.



Végül a nem tudjuk hová érkező „Írjon nekünk" felhívásban szereplő e-mailre küldtük el kérdéseinket kedd dél-

előtt, jelezve, az információt cikkben használjuk fel. Azt kértük, hogy szerdán 15 óráig reagáljanak. A jelzett határidőig nem kaptunk választ, a Digi véleményére azonban továbbra is kíváncsiak vagyunk.