Mégse úgy volt: újabb részletek derültek ki Márki-Zay amerikai utazásáról!

Vajon csak pénzkunyerálás miatt mentek Washingtonba? Kaphatott Amerikából pénzt az ellenzéki politikus Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) nevű gittegylete?

Márki-Zay Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában ismerte el, nem az amerikai külügyminisztérium hívta meg őket Washingtonba Kész Zoltánnal, holott korábban erről írt az ellenzéki sajtó - írja az Origo . A műsor szerint kinti magyarok szervezték a találkozóikat. Korábban azt állította, hogy fajsúlyos kérdésekben kérték ki a véleményüket, de már az elején rendkívül gyanús volt, hogy sem a meghívóik nevét nem voltak hajlandóak elárulni, sem azt, kivel fognak tárgyalni. Az ATV műsorában most viszont azt mondta a vásárhelyi polgármester, akikkel beszéltek, azok Magyarországgal foglalkozó szakértők. Furcsamód úgy fogalmazott:Az Origo arra következtetett , hogy a nyugalmazott diplomatákat tömörítő, civil szervezetként működő Amerikai Külszolgálati Egyesület (American Foreign Service Association-AFSA) szakértőivel tárgyalhattak.Azt azonban továbbra sem árulta el a vásárhelyi polgármester, hogy kinek a pénzéből utaztak Washingtonba.A washingtoni látogatásról egy fotót is posztolt Mindenki Magyarországa Mozgalom, azt azonban a találkozó után se közölték se Márki-Zayék, se az MMM, hogy pontosan kikkel is találkoztak, illetve kikkel tárgyaltak. Az Origo azt írja , a találkozóra a fényképek alapján az AFSA-nak az amerikai külügy épületében lévő irodájában került sor, tehát még csak nem is a szervezet székházában. A nyugalmazott diplomaták által 1924-ben alapított Amerikai Külszolgálati Egyesület nem az Egyesült Államok hivatalos kormányzati szerve, hanem egy szakmai, civil jellegű szervezet. Az AFSA valóban támogató szervezete a külügyminisztériumnak, de csak olyan tanácsadói hálózatot működtet, amelyhez nyugdíjas tisztségviselők, szakértők csatlakozhatnak, hogy javaslatokkal segítsék a külügy munkáját. Ez alapján a portál szerint Márki-Zay Péter és Kész Zoltán útjának valószínűleg a pénzkunyerálás is a célja volt. Kérdéseit az Origo telefonon és írásban is feltette a politikusoknak, de ez idáig nem kapott még választ. Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban azt írta a Tűzfalcsoport blog alapján , hogy bár részleteket nem tudni a találkozóról, a hírek szerint Soroshoz köthető szervezetekkel is egyeztetett. Hozzátették , a Szenátus és a Képviselőház külügyi bizottsága is állítólag meghallgatta őket. Előbbinek négy tagja levelet írt Trumpnak, amiben kifejezték aggodalmukat a magyarországi “antidemokratikus helyzet" miatt és felszólították az elnököt, hogy Orbán Viktorral való tárgyalásán ezt tolmácsolja a magyar miniszterelnök felé is. Levelükben olyan “független objektív" Soros-párti szervezetek és személyek jelentéseire hivatkoznak, mint a Freedom House, a Cato Intézet vagy Dalibor Rohac kutató, aki számtalan dicsérő hangvételű cikket írt már Sorosról.A Magyar Nemzet az útról annyit írt, hogy a két politikus találkozott a volt washingtoni magyar nagykövettel, Simonyi Andrással, és meglátogatták a magyar származású politológust, Charles Gátit is. Úgy fogalmaznak, hogy ő az, aki 2012 óta tudja a receptet Orbán Viktor megbuktatására. A Tűzfalcsoport oldalán megtalálják a teljes, részletes bejegyzést.