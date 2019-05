Kacsapár úszkált a Radnóti utcában, elverte a jég Rókust: a tűzoltók felszámolták a viharkárokat - fotók, videó

Szerdán a délutáni és az esti órákban a vihar okozta károkat számolták fel a Csongrád megyei tűzoltók -. Hódmezővásárhelyen és Szegeden összesen három esetben kellett a felgyülemlett esővizet szivattyú segítségével eltávolítaniuk az egységeknek. A víz a pincékben tárolt berendezési tárgyakat is veszélyeztette. További hat esetben kidőlt fákhoz és leszakadt faágakhoz riasztották a tűzoltókat. Makó, Hódmezővásárhely és Szegeden területén is veszélyeztették a gyalogosok és az autósok forgalmát a kidőlt fák és az úttestre hasadt ágak. A tűzoltók minden esetben rövid idő alatt elvégezték a műszaki mentést, személyi sérülésről nem érkezett hír a katasztrófavédelem szegedi főügyeletére.Villámlott, dörgött az ég, és úgy szakadt az eső, mintha dézsából öntenék - kora délután kiadós felhőszakadás kapta el Szegedet., ami szerint külterületen 30, belterületen 33 mm csapadék hullott le - eddig, mert 20 óra körül megint elkezdett esni. Sokfelé a jelzőlámpák sem működtek, tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól. Olvasóink beszámolói szerint Domaszéken, Hódmezővásárhelyen sem volt jobb a helyzet. Szegeden, a Fűtőmű utcában egy termetes fa is kidőlt az ítéletidőben - jelezte olvasónk. Este még érkezett eső, de már messze nem zúdult le annyi, mint délután. Megtudtuk: országszerteSokan megörökítették a holtággá változott utcákat, a leesett, néhol borsónyi jeget - a legvidámabb fotókon fürdőző kacsapárt láttunk. "Az Újszegedi Radnóti utcában találkoztunk ezzel a kacsapárral, akik a vízzel megtelt árokban úszkáltak az utca közepe táján" - írta a képek készítője, Megyesi Nóra. Kattintsák végig a galériát!Az ország más részein sem szűkölködtek izgalmas időjárási jelenségekben, több helyen alakult ki tuba. Debrecenben földet is ért a felhőtölcsér, így tornádó lett belőle - az Időkép oldalán fotókat is találnak az év első magyarországi tornádójáról. Másutt, például Borsodban villámárvizek alakultak ki. A Rókusi körúton néhol tengelyig ér a víz, és jég is esett - jelezte olvasónk, Rácz Józsefné, aki fotókat is küldött az állapotokról.Másik olvasónktól videót is kaptunk egy holtágnak is beillő útról.Első fokú riasztást adtak ki Csongrád megyére is zivatar és felhőszakadás veszélye miatt - tudtuk meg a met.hu-ról. A zivatarban, ahogy a portál írja, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - Szegeden most is szakad az eső és dörög az ég. Egy nagyobb felhőszakadás során pedig intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. A felhőket követhetik az Időkép radarvideóján. Az első idei igazi tavaszi vihar következményeiről itt és itt találnak fotókat,(leadképünk illusztráció - a szerk.)