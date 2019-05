Zivatar és felhőszakadás várható, már dörög az ég és esik - riasztást adtak ki Csongrád megyére is

Első fokú riasztást adtak ki Csongrád megyére is zivatar és felhőszakadás veszélye miatt - tudtuk meg a met.hu-ról. A zivatarban, ahogy a portál írja, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - Szegeden most is szakad az eső és dörög az ég. Egy nagyobb felhőszakadás során pedig intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. A felhőket követhetik az Időkép radarvideóján. Az első idei igazi tavaszi vihar következményeiről itt és itt találnak fotókat,(leadképünk illusztráció - a szerk.)