Leukémia. Regina akkor értette meg, hogy a hirtelen jött betegség akár az életébe is kerülhet, amikor a doktornő kimondta ezt a szót. A fiatal lány ma már a csontvelő-átültetés utáni második születésnapját ünnepli, s közben megjárta a poklot és a mennyet is. A poklot, hiszen a gyógyulás komoly kálváriával járt, amelyben ráadásul az akkor 9 éves öccsének is része volt, hiszen ő volt a csontvelődonor; és a mennyet is, mert révbe ért: gyermekkori szerelmével összekötötte az életét.



Az élet él és élni akar – mondja a költő, és nekem mindig ez a sor jut eszembe, amikor csodás gyógyulásokról olvasok. Csodák persze igazából nincsenek. Ami van, és olykor csodának tűnik, az olyasmiknek az elegye, mint az élni akarás, a szeretet, a tudomány hatalma. Az orvosok, ápolók, gondozók elhivatottsága, vagy éppen egy kisfiú bátorsága, aki nem törődve a rá váró fájdalmakkal, gondolkodás nélkül igent mond és segít a nővérén. A megható történet erőt adhat sokaknak, akik épp most vívják harcukat, egyben szelíd ösztönzés is mindenkinek arra, hogy kövesse a jó példát, ha módjában áll.



Regináék megküzdöttek a boldogságukért, de a legszebb pillanatokban sem feledkeztek meg azokról, akik összefogtak a gyógyulásáért: nemes gesztusként a csontvelő-átültetésen átesett gyerekeket támogató alapítványnak ajánlották fel a köszönőajándékokra szánt összeget. Ha úgy vesszük, ez a legszebb köszönőajándék: köszönet az életért.