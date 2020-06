A leépítéseken spórolt pénzből fejlesztenének

Márki-Zay Péter idén abból a pénzből is fejlesztené Hódmezővásárhelyt, amit az elbocsátásokkal spórol meg. A város polgármestere a Vásárhelyi Városi Televízió legutóbbi, Időben című műsorában jelentette be, hogy saját hatáskörben úgy döntött, az önkormányzati cégeknél, intézményeknél további létszámleépítések lesznek.

A műsorban arról is beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen az önkormányzat anyagi helyzete függvényében szeretnének né­hány fejlesztést elindítani.

Így futná térfigyelőkre

– Ha nem takarékoskodunk, a tervezett fejlesztéseket nem tudjuk végrehajtani. Döntést hoztam saját hatáskörben. To­vábbi leépítéseket kérünk az önkormányzati cégektől, intézményektől, 1-2 fővel csökken a létszám. Ebből a megmaradt forrásból elindítunk néhány fejlesztést, amit egyébként is szerettünk volna megtenni. Ilyen például a biztonsági térfigyelő kamerarendszer bővítése – ma­­gyarázta.

Arról is beszélt, hogy a Réz utca aszfaltozását a lakosok anyagi hozzájárulásával is el tudná képzelni. A Klauzál utca kritikus szakaszán pedig a vízelvezetést oldaná meg a létszámleépítésből megmaradó pénzből.

– Amit egyik oldalon muszáj megtakarítani, abból tudunk fejleszteni – erősítette meg.

Már volt idén leépítés

Nem ez az első létszámleépítés idén az önkormányzat intézményeinél. A márciusi közgyűlésen a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ engedélyezett álláshelyszámának meghatározását is tárgyalták, amit 62-ről 52-re csökkentenek.

Azon a közgyűlésen elhangzott, munkaköröket vonnak össze, és óraszámcsökkentés is lehet. Hogy az átszervezések után konkrétan hány dolgozó marad, azt még nem tudni. Már csak azért sem, mert az is elhangzott jövőbeni tervként, hogy összevonják a Bessenyeit a városi könyvtárral. Erről Márki-Zay azt mondta, hogy az át­­szervezést a tevékenységek jobb összehangolása, hatékonyabb működése érdekében tervezik. Cseri Tamás fideszes képviselő akkor hangot adott a fenntartásainak. Véleménye szerint az összevonás elbocsátásokkal jár. A polgármester er­­re azt válaszolta a képviselőnek, nem titok, hogy a hatékonyság növelése érdekében létszámcsökkenés is bekövetkezhet.

Sokan kaptak félpénzt

A város a járványhelyzet alatt is spórolt a bérekkel. Májustól az önkormányzati intézmények és cégek dolgozói közül 78-an választották a napi 4 órás foglalkoztatást félpénzért, 14-en állásidőn otthon voltak, ők a bérük 25 százalékát kapták. A mobil munkacsoportba, ami a munkakörüktől eltérő fel­adat végzését jelentette, 30-an jelentkeztek.